https://ria.ru/20240608/briks-1951633956.html

На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций

На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций - РИА Новости, 08.06.2024

На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций

Порядка 30 иностранных делегаций уже заявили о своём желании принять участие в предстоящем саммите стран БРИКС в Казани, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:00

2024-06-08T14:00

2024-06-08T14:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Порядка 30 иностранных делегаций уже заявили о своём желании принять участие в предстоящем саммите стран БРИКС в Казани, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков. "В октябре, 22-24 октября, в Казани... состоится в соответствии с указом президента Российской Федерации саммит БРИКС - главное событие российского председательства... Более 30 официальных делегаций уже подтвердили свое желание приехать на этот саммит", - сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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казань, россия, антон кобяков, брикс