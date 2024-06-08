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На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:00 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/briks-1951633956.html
На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций
На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций - РИА Новости, 08.06.2024
На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций
Порядка 30 иностранных делегаций уже заявили о своём желании принять участие в предстоящем саммите стран БРИКС в Казани, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:00
2024-06-08T14:00
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россия
антон кобяков
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Порядка 30 иностранных делегаций уже заявили о своём желании принять участие в предстоящем саммите стран БРИКС в Казани, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков. "В октябре, 22-24 октября, в Казани... состоится в соответствии с указом президента Российской Федерации саммит БРИКС - главное событие российского председательства... Более 30 официальных делегаций уже подтвердили свое желание приехать на этот саммит", - сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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казань, россия, антон кобяков, брикс
ПМЭФ-2024, Казань, Россия, Антон Кобяков, БРИКС
На саммит БРИКС хотят приехать 30 иностранных делегаций

Кобяков: 30 иностранных делегаций планируют приехать на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024
Экспертный форум БРИКС Роль БРИКС в поиске нового миропорядка на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Порядка 30 иностранных делегаций уже заявили о своём желании принять участие в предстоящем саммите стран БРИКС в Казани, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.
"В октябре, 22-24 октября, в Казани... состоится в соответствии с указом президента Российской Федерации саммит БРИКС - главное событие российского председательства... Более 30 официальных делегаций уже подтвердили свое желание приехать на этот саммит", - сказал Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024КазаньРоссияАнтон КобяковБРИКС
 
 
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