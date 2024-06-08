Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 08.06.2024 (обновлено: 20:59 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bpla-1951693431.html
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник
Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:47
2024-06-08T20:59
белгородская область
специальная военная операция на украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 19:00 (мск) &lt;...&gt; дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Таким образом, Минобороны с утра 8 июня сообщило уже о семи дронах ВСУ, сбитых над регионом.Как заявлял Владимир Путин, атаки на российскую территорию со стороны Украины вынуждают Москву создавать санитарную зону.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник

МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления российского зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления российского зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления российского зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
"Около 19:00 (мск) <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.
Таким образом, Минобороны с утра 8 июня сообщило уже о семи дронах ВСУ, сбитых над регионом.
Как заявлял Владимир Путин, атаки на российскую территорию со стороны Украины вынуждают Москву создавать санитарную зону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала