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Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник
Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:47
2024-06-08T19:47
2024-06-08T20:59
белгородская область
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 19:00 (мск) <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Таким образом, Минобороны с утра 8 июня сообщило уже о семи дронах ВСУ, сбитых над регионом.Как заявлял Владимир Путин, атаки на российскую территорию со стороны Украины вынуждают Москву создавать санитарную зону.
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белгородская область, украина
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью