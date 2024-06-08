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Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник

Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024

Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник

Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:47

2024-06-08T19:47

2024-06-08T20:59

белгородская область

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 19:00 (мск) <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Таким образом, Минобороны с утра 8 июня сообщило уже о семи дронах ВСУ, сбитых над регионом.Как заявлял Владимир Путин, атаки на российскую территорию со стороны Украины вынуждают Москву создавать санитарную зону.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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2024

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белгородская область, украина