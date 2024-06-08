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После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло
После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло - РИА Новости, 08.06.2024
После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло
После атаки беспилотника ВСУ на осетинский Моздок есть незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:11
2024-06-08T11:11
2024-06-08T11:21
вооруженные силы украины
россия
моздок
сергей меняйло
моздокский район
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. После атаки беспилотника ВСУ на осетинский Моздок есть незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее Меняйло сообщал, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии, жертв и разрушений нет"Поступает уточненная информация по поражению БПЛА над территорией республики: атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Ситуация на данный момент: создан оперативный штаб; все службы переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Меняйло добавил, что для безопасности граждан все массовые мероприятия в Моздокском районе отменены.
https://ria.ru/20220501/mozdok-1786457854.html
россия
моздок
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вооруженные силы украины, россия, моздок, сергей меняйло, моздокский район
Вооруженные силы Украины, Россия, Моздок, Сергей Меняйло, Моздокский район
После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло
Глава Северной Осетии Меняйло: после атаки ВСУ есть незначительные разрушения