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После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло

После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло - РИА Новости, 08.06.2024

После атаки беспилотника ВСУ на Моздок есть разрушения, сообщил Меняйло

После атаки беспилотника ВСУ на осетинский Моздок есть незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:11

2024-06-08T11:11

2024-06-08T11:21

вооруженные силы украины

россия

моздок

сергей меняйло

моздокский район

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. После атаки беспилотника ВСУ на осетинский Моздок есть незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее Меняйло сообщал, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии, жертв и разрушений нет"Поступает уточненная информация по поражению БПЛА над территорией республики: атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал. Ситуация на данный момент: создан оперативный штаб; все службы переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.Меняйло добавил, что для безопасности граждан все массовые мероприятия в Моздокском районе отменены.

https://ria.ru/20220501/mozdok-1786457854.html

россия

моздок

моздокский район

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вооруженные силы украины, россия, моздок, сергей меняйло, моздокский район