https://ria.ru/20240608/blagodarnost-1951640374.html

Африка благодарит Россию за помощь в обретении независимости, заявили в МИД

Африка благодарит Россию за помощь в обретении независимости, заявили в МИД - РИА Новости, 08.06.2024

Африка благодарит Россию за помощь в обретении независимости, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на полях ПМЭФ, о том, как Россию благодарят в африканских странах за помощь в победе над... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на полях ПМЭФ, о том, как Россию благодарят в африканских странах за помощь в победе над колониализмом и создании государственности. "Я хочу сказать, что сейчас завершился визит Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел России, по четырем африканским странам, отрадно знаете что? Всегда приятно слышать, как нас благодарят, Россию, Советский Союз за то, что помогли обрести независимость, помогли победить колониализм, работорговлю, помогли создать государственность, науку, технику", - сказала она в ходе сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов". "Еще более отрадно, удивительно, это действительно, великое счастье слышать, что на нас сейчас, на Россию, возлагают надежды, понимая, какую роль наша страна должна сыграть", - заявила Захарова, добавив, что "мы не называем это миссией, мы называем это своими задачами". В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html

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россия, мария захарова, в мире