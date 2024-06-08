https://ria.ru/20240608/bioekonomika-1951630830.html

Эксперт назвала смысл современной биоэкономики

Эксперт назвала смысл современной биоэкономики - РИА Новости, 08.06.2024

Эксперт назвала смысл современной биоэкономики

Практически любое сырье в настоящее время можно получать с помощью генетически модифицированных организмов, в этом и заключается смысл современной биоэкономики, РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:39

2024-06-08T13:39

2024-06-08T13:39

пмэф-2024

россия

мария воронцова

наука

гмо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951440812_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_770a1582f5a69975d158fa5df5b40885.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Практически любое сырье в настоящее время можно получать с помощью генетически модифицированных организмов, в этом и заключается смысл современной биоэкономики, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Отдельные сферы биоэкономики не столь уж новы. Но что ново - на сегодняшний день мы видим, что практически любое сырье мы можем получать из микроорганизмов... Это могут быть и энергоносители, и полупроводники, и текстильные волокна", - сказала Воронцова на сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" в рамках молодежной программы Петербургского международного экономического форума. "В этом и есть смысл биоэкономики - получение из микроорганизмов того, что мы сейчас получаем из углеводородов", - подчеркнула Воронцова. По ее образному сравнению, если раньше ученые научились генетической "школьной азбуке" для понимания устройства генома микроорганизмов, то теперь им пора переходить на "университетский" уровень, реализуя на практике знания в области биоинформатики и синтетической биологии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/biogenetika-1951424451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мария воронцова, наука, гмо