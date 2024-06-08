https://ria.ru/20240608/bioekonomika-1951630830.html
Эксперт назвала смысл современной биоэкономики
Эксперт назвала смысл современной биоэкономики - РИА Новости, 08.06.2024
Эксперт назвала смысл современной биоэкономики
Практически любое сырье в настоящее время можно получать с помощью генетически модифицированных организмов, в этом и заключается смысл современной биоэкономики, РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:39
2024-06-08T13:39
2024-06-08T13:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Практически любое сырье в настоящее время можно получать с помощью генетически модифицированных организмов, в этом и заключается смысл современной биоэкономики, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Отдельные сферы биоэкономики не столь уж новы. Но что ново - на сегодняшний день мы видим, что практически любое сырье мы можем получать из микроорганизмов... Это могут быть и энергоносители, и полупроводники, и текстильные волокна", - сказала Воронцова на сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" в рамках молодежной программы Петербургского международного экономического форума. "В этом и есть смысл биоэкономики - получение из микроорганизмов того, что мы сейчас получаем из углеводородов", - подчеркнула Воронцова. По ее образному сравнению, если раньше ученые научились генетической "школьной азбуке" для понимания устройства генома микроорганизмов, то теперь им пора переходить на "университетский" уровень, реализуя на практике знания в области биоинформатики и синтетической биологии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/biogenetika-1951424451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария воронцова, наука, гмо
ПМЭФ-2024, Россия, Мария Воронцова, Наука, ГМО
Эксперт назвала смысл современной биоэкономики
Воронцова: практически любое сырье можно получать с помощью микроорганизмов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Практически любое сырье в настоящее время можно получать с помощью генетически модифицированных организмов, в этом и заключается смысл современной биоэкономики, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
«
"Отдельные сферы биоэкономики не столь уж новы. Но что ново - на сегодняшний день мы видим, что практически любое сырье мы можем получать из микроорганизмов... Это могут быть и энергоносители, и полупроводники, и текстильные волокна", - сказала Воронцова на сессии "Биоэкономика: инновации и биопроизводство" в рамках молодежной программы Петербургского международного экономического форума.
"В этом и есть смысл биоэкономики - получение из микроорганизмов того, что мы сейчас получаем из углеводородов", - подчеркнула Воронцова.
По ее образному сравнению, если раньше ученые научились генетической "школьной азбуке" для понимания устройства генома микроорганизмов, то теперь им пора переходить на "университетский" уровень, реализуя на практике знания в области биоинформатики и синтетической биологии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.