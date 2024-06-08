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Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 08.06.2024 (обновлено: 11:59 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951597827.html
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 08.06.2024
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках
Три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:52
2024-06-08T11:59
специальная военная операция на украине
моздок
безопасность
сергей меняйло
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло."В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", — написал он.По словам главы республики, жертв и разрушений нет. Позже Меняйло уточнил, что после атаки зафиксировали незначительные разрушения и возгорания. В республике создали оперативный штаб, все службы перевели в режим повышенной готовности. Для безопасности населения в Моздокском районе отменили все массовые мероприятия.По информации Минобороны, силы ПВО сбили дрон над территорией Северной Осетии сегодня около 08:40.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, под удар чаще всего попадают приграничные и центральные районы, но порой дроны залетают и вглубь страны. Большинство аппаратов перехватывают силы ПВО.
https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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моздок, безопасность, сергей меняйло, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Моздок, Безопасность, Сергей Меняйло, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Республика Северная Осетия - Алания
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках

Меняйло: три сбитых в Моздоке беспилотника пытались атаковать военный аэродром

Обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых в Моздоке
Обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых в Моздоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", — написал он.
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По словам главы республики, жертв и разрушений нет.
Позже Меняйло уточнил, что после атаки зафиксировали незначительные разрушения и возгорания. В республике создали оперативный штаб, все службы перевели в режим повышенной готовности. Для безопасности населения в Моздокском районе отменили все массовые мероприятия.
По информации Минобороны, силы ПВО сбили дрон над территорией Северной Осетии сегодня около 08:40.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, под удар чаще всего попадают приграничные и центральные районы, но порой дроны залетают и вглубь страны. Большинство аппаратов перехватывают силы ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоздокБезопасностьСергей МеняйлоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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