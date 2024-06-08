https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951597827.html

Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках

Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках - РИА Новости, 08.06.2024

Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках

Три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:52

2024-06-08T09:52

2024-06-08T11:59

специальная военная операция на украине

моздок

безопасность

сергей меняйло

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951607372_0:258:717:661_1920x0_80_0_0_b6bf674ec853969a57a451f5af0c7471.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Три украинских беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке, сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло."В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром", — написал он.По словам главы республики, жертв и разрушений нет. Позже Меняйло уточнил, что после атаки зафиксировали незначительные разрушения и возгорания. В республике создали оперативный штаб, все службы перевели в режим повышенной готовности. Для безопасности населения в Моздокском районе отменили все массовые мероприятия.По информации Минобороны, силы ПВО сбили дрон над территорией Северной Осетии сегодня около 08:40.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, под удар чаще всего попадают приграничные и центральные районы, но порой дроны залетают и вглубь страны. Большинство аппаратов перехватывают силы ПВО.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

моздок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

моздок, безопасность, сергей меняйло, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, республика северная осетия - алания