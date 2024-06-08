https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951588893.html

В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом

В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024

В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом

Храм, два частных дома и автомобиль повреждены в поселке Прохоровка после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:48

2024-06-08T08:48

2024-06-08T09:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

религия

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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Храм, два частных дома и автомобиль повреждены в поселке Прохоровка после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Прохоровка Прохоровского района подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет… Беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад", - написал Гладков. Он добавил, что еще один беспилотник атаковал частный жилой дом, в результате детонации дом частично разрушен, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор. Прохоровский район расположен на севере Белгородской области, он не граничит с Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, религия