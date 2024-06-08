В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом
Гладков: храм, два частных дома и машину повредило при атаке БПЛА на Прохоровку
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиХрам святых первоверховных апостолов Петра и Павла, поврежденный в результате атаки БПЛА
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, поврежденный в результате атаки БПЛА
БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Храм, два частных дома и автомобиль повреждены в поселке Прохоровка после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поселок Прохоровка Прохоровского района подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет… Беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад", - написал Гладков.
Он добавил, что еще один беспилотник атаковал частный жилой дом, в результате детонации дом частично разрушен, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением.
"Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
Прохоровский район расположен на севере Белгородской области, он не граничит с Украиной.
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