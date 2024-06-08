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В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024
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08:48 08.06.2024 (обновлено: 09:06 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951588893.html
В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом
В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024
В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом
Храм, два частных дома и автомобиль повреждены в поселке Прохоровка после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:48
2024-06-08T09:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
религия
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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Храм, два частных дома и автомобиль повреждены в поселке Прохоровка после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Прохоровка Прохоровского района подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет… Беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад", - написал Гладков. Он добавил, что еще один беспилотник атаковал частный жилой дом, в результате детонации дом частично разрушен, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор. Прохоровский район расположен на севере Белгородской области, он не граничит с Украиной.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, религия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Религия
В Белгородской области беспилотники повредили храм и жилой дом

Гладков: храм, два частных дома и машину повредило при атаке БПЛА на Прохоровку

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиХрам святых первоверховных апостолов Петра и Павла, поврежденный в результате атаки БПЛА
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, поврежденный в результате атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, поврежденный в результате атаки БПЛА
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БЕЛГОРОД, 8 июн – РИА Новости. Храм, два частных дома и автомобиль повреждены в поселке Прохоровка после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поселок Прохоровка Прохоровского района подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет… Беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в результате чего в здании повреждены кровля и фасад", - написал Гладков.
Он добавил, что еще один беспилотник атаковал частный жилой дом, в результате детонации дом частично разрушен, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением.
"Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
Прохоровский район расположен на севере Белгородской области, он не граничит с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияРелигия
 
 
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