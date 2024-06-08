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Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:39 08.06.2024 (обновлено: 06:59 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951579258.html
Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России
Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России - РИА Новости, 08.06.2024
Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России
Глобальная система мониторинга гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) может быть создана в России в ближайшие шесть лет, работа уже начата, рассказал РИА РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:39
2024-06-08T06:59
пмэф-2024
безопасность
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Глобальная система мониторинга гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) может быть создана в России в ближайшие шесть лет, работа уже начата, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 эксперт рынка НТИ, первый заместитель генерального директора и сооснователь компании "Флай Дрон" Александр Каниовский. "Такая система будет создаваться поэтапно, и в результате позволит предотвратить несанкционированное использование беспилотников в воздушном пространстве страны. Фактически, речь идет о создании гражданского ПВО, которое поможет обеспечить безопасность. Де-факто и де-юре небо будет полностью цифровизировано. Это произойдет в горизонте до 2030 года", - заявил Каниовский. Он отметил, что на первом этапе, который уже начался, проводится тестирование бортовых и наземных программно-аппаратных комплексов, позволяющих проводить мониторинг полетов беспилотников в режиме реального времени. Речь идет в первую очередь о транспондерах, а также цифровых платформах, интегрированных со средствами слежения. Централизованно тестированием вышеупомянутых технологий занимаются Ассоциация "Аэронекст", объединяющая занимающиеся разработкой и применением гражданских беспилотных авиационных систем предприятия, при участии представителей Фонда НТИ и авиационных властей. "Сейчас отрабатываются такие технические вопросы, как возможность обеспечения постоянной двусторонней радиосвязью внешнего пилота дрона с органами обслуживания воздушного движения, а также точность определения координат беспилотника, получаемых на пункте дистанционного управления и цифровыми платформами информационно-сервисного обслуживания с борта БВС при помощи различных технических средств. После наработки практического опыта данные решения будут массово внедрены на различных инфраструктурных и прочих объектах и сопряжены с системами РЭБ", - пояснил Каниовский. По его словам, для полноценного внедрения мониторинговых и антидронных решений потребуется закрепить возможность их использования в правовом поле, приведя в соответствие практике уже частично имеющуюся, но пока до конца не проработанную законодательную базу. Без этого воздушное пространство не станет общим для беспилотных и пилотируемых воздушных судов, а любое подавление беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы будет иметь серьезный конфликтный потенциал. "На втором этапе будет произведено масштабирование коммерческих систем объектовой защиты до административных областей, в которых все полеты дронов будут находится под контролем. То есть от объектового до субъектового уровня. В перспективе двух-трех лет небо целых регионов России будет взято под контроль по принципу "от зоны вокруг условной нефтебазы ко всему городу, от города ко всему региону". На третьем этапе - одновременно с унификацией технологий - региональные зоны контроля объединятся в общефедеральную и появится полноценная "гражданская система ПВО", под "бдительным оком" которой окажутся практически все полеты дронов", - заключил Каниовский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/drony-1951198461.html
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безопасность, россия
ПМЭФ-2024, Безопасность, Россия
Эксперт назвал срок создания глобальной системы мониторинга дронов в России

Эксперт Каниовский: систему мониторинга дронов могут создать в РФ до 2030 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗнак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Глобальная система мониторинга гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) может быть создана в России в ближайшие шесть лет, работа уже начата, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2024 эксперт рынка НТИ, первый заместитель генерального директора и сооснователь компании "Флай Дрон" Александр Каниовский.
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"Такая система будет создаваться поэтапно, и в результате позволит предотвратить несанкционированное использование беспилотников в воздушном пространстве страны. Фактически, речь идет о создании гражданского ПВО, которое поможет обеспечить безопасность. Де-факто и де-юре небо будет полностью цифровизировано. Это произойдет в горизонте до 2030 года", - заявил Каниовский.
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Он отметил, что на первом этапе, который уже начался, проводится тестирование бортовых и наземных программно-аппаратных комплексов, позволяющих проводить мониторинг полетов беспилотников в режиме реального времени. Речь идет в первую очередь о транспондерах, а также цифровых платформах, интегрированных со средствами слежения. Централизованно тестированием вышеупомянутых технологий занимаются Ассоциация "Аэронекст", объединяющая занимающиеся разработкой и применением гражданских беспилотных авиационных систем предприятия, при участии представителей Фонда НТИ и авиационных властей.
"Сейчас отрабатываются такие технические вопросы, как возможность обеспечения постоянной двусторонней радиосвязью внешнего пилота дрона с органами обслуживания воздушного движения, а также точность определения координат беспилотника, получаемых на пункте дистанционного управления и цифровыми платформами информационно-сервисного обслуживания с борта БВС при помощи различных технических средств. После наработки практического опыта данные решения будут массово внедрены на различных инфраструктурных и прочих объектах и сопряжены с системами РЭБ", - пояснил Каниовский.
По его словам, для полноценного внедрения мониторинговых и антидронных решений потребуется закрепить возможность их использования в правовом поле, приведя в соответствие практике уже частично имеющуюся, но пока до конца не проработанную законодательную базу. Без этого воздушное пространство не станет общим для беспилотных и пилотируемых воздушных судов, а любое подавление беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы будет иметь серьезный конфликтный потенциал.
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"На втором этапе будет произведено масштабирование коммерческих систем объектовой защиты до административных областей, в которых все полеты дронов будут находится под контролем. То есть от объектового до субъектового уровня. В перспективе двух-трех лет небо целых регионов России будет взято под контроль по принципу "от зоны вокруг условной нефтебазы ко всему городу, от города ко всему региону". На третьем этапе - одновременно с унификацией технологий - региональные зоны контроля объединятся в общефедеральную и появится полноценная "гражданская система ПВО", под "бдительным оком" которой окажутся практически все полеты дронов", - заключил Каниовский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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