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ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 08.06.2024 (обновлено: 09:29 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии - РИА Новости, 08.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:17
2024-06-08T09:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика северная осетия - алания
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ."Восьмого июня около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, республика северная осетия - алания, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии

МО РФ: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Северной Осетией

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ.
"Восьмого июня около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРеспублика Северная Осетия - АланияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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