https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии - РИА Новости, 08.06.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:17

2024-06-08T09:17

2024-06-08T09:29

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика северная осетия - алания

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ."Восьмого июня около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, республика северная осетия - алания, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф