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ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии - РИА Новости, 08.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:17
2024-06-08T09:17
2024-06-08T09:29
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика северная осетия - алания
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии, сообщает Минобороны РФ."Восьмого июня около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
МО РФ: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Северной Осетией