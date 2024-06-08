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В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника
В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника - РИА Новости, 08.06.2024
В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника
Ночью беспилотник пытался атаковать один из объектов в Астраханской области, атака отражена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:20
2024-06-08T08:20
2024-06-08T08:22
специальная военная операция на украине
астраханская область
игорь бабушкин
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ночью беспилотник пытался атаковать один из объектов в Астраханской области, атака отражена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. Ранее Минобороны сообщало, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 25 украинских беспилотников в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях. "Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Уважаемые астраханцы, прошу вас не поддаваться на провокации, буду лично информировать вас обо всех значимых событиях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, игорь бабушкин, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника
Губернатор Бабушкин: ночью дрон пытался атаковать объект в Астраханской области