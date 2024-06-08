https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951585597.html

В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника

В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника - РИА Новости, 08.06.2024

В Астраханской области рассказали о ночной атаке беспилотника

Ночью беспилотник пытался атаковать один из объектов в Астраханской области, атака отражена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:20

2024-06-08T08:20

2024-06-08T08:22

специальная военная операция на украине

астраханская область

игорь бабушкин

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ночью беспилотник пытался атаковать один из объектов в Астраханской области, атака отражена, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. Ранее Минобороны сообщало, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 25 украинских беспилотников в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях. "Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена. Все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Уважаемые астраханцы, прошу вас не поддаваться на провокации, буду лично информировать вас обо всех значимых событиях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, игорь бабушкин, безопасность, вооруженные силы украины