https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951579096.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:33

2024-06-08T06:33

2024-06-08T06:58

специальная военная операция на украине

выгоничский район

брянская область

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951567930.html

выгоничский район

брянская область

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выгоничский район, брянская область, александр богомаз