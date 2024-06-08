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Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 08.06.2024 (обновлено: 06:58 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951579096.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:33
2024-06-08T06:58
специальная военная операция на украине
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951567930.html
выгоничский район
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выгоничский район, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Выгоничский район, Брянская область, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Выгоничским районом Брянской области БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в Telegram-канале.
Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В Ростовской области уничтожили беспилотник
01:29
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВыгоничский районБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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