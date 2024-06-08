https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951579096.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:33
2024-06-08T06:33
2024-06-08T06:58
специальная военная операция на украине
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал глава региона в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
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выгоничский район
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выгоничский район, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Выгоничский район, Брянская область, Александр Богомаз
Над Брянской областью сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Выгоничским районом Брянской области БПЛА