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Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 08.06.2024 (обновлено: 14:45 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/berbok-1951598927.html
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 08.06.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:56
2024-06-08T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
анналена бербок
германия
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt."От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она. Бербок добавила, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил ведение переговоров с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html
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в мире, украина, владимир путин, анналена бербок, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Анналена Бербок, Германия, Россия
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt.
"От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она.
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Бербок добавила, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил ведение переговоров с Россией.
При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинАнналена БербокГерманияРоссия
 
 
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