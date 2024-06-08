https://ria.ru/20240608/berbok-1951598927.html
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 08.06.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:56
2024-06-08T09:56
2024-06-08T14:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt."От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она. Бербок добавила, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил ведение переговоров с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Анналена Бербок, Германия, Россия
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине
Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине