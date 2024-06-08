https://ria.ru/20240608/berbok-1951598927.html

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 08.06.2024

Бербок сделала дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:56

2024-06-08T09:56

2024-06-08T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

анналена бербок

германия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мир на Украине зависит от президента России Владимира Путина, пишет Welt."От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир", — сказала она. Бербок добавила, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока та будет в этом нуждаться. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил ведение переговоров с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html

https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, анналена бербок, германия, россия