https://ria.ru/20240608/belgorod-1951582545.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:38

2024-06-08T07:38

2024-06-08T07:43

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240608/minoborony-1951582669.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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