Байден сделал новое безосновательное заявление по Украине
Байден: при победе РФ на Украине под угрозой окажется вся территория Европы
© AP Photo / Daniel ColeДжо Байден
© AP Photo / Daniel Cole
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу выступил с безосновательным утверждением, что Россия якобы "не остановится" в случае победы в украинском конфликте, а под угрозой окажется вся территория Европы, несмотря на то, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что армия РФ не собирается нападать на другие страны, в том числе на государства, входящие в НАТО.
"Мы знаем, что случится, если Путин одержит верх и подчинит себе Украину. Он не остановится на Украине. Дело не в одной лишь Украине, на карту поставлено гораздо больше. Под угрозой окажется вся Европа", - сказал Байден в ходе совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. При этом американский лидер не пояснил, на чем именно основывается данное утверждение.
По словам главы Белого дома, США "не намерены позволить этому случиться". "США твердо поддерживают Украину, своих друзей и союзников. Мы не отвернемся, повторяю, мы не отвернемся от них", - подчеркнул Байден.
В среду Путин во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население".
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".