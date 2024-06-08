https://ria.ru/20240608/bayden-1951687364.html

Байден сделал новое безосновательное заявление по Украине

Байден сделал новое безосновательное заявление по Украине - РИА Новости, 08.06.2024

Байден сделал новое безосновательное заявление по Украине

Президент США Джо Байден в субботу выступил с безосновательным утверждением, что Россия якобы "не остановится" в случае победы в украинском конфликте, а под... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:00

2024-06-08T19:00

2024-06-08T19:01

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу выступил с безосновательным утверждением, что Россия якобы "не остановится" в случае победы в украинском конфликте, а под угрозой окажется вся территория Европы, несмотря на то, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что армия РФ не собирается нападать на другие страны, в том числе на государства, входящие в НАТО. "Мы знаем, что случится, если Путин одержит верх и подчинит себе Украину. Он не остановится на Украине. Дело не в одной лишь Украине, на карту поставлено гораздо больше. Под угрозой окажется вся Европа", - сказал Байден в ходе совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. При этом американский лидер не пояснил, на чем именно основывается данное утверждение. По словам главы Белого дома, США "не намерены позволить этому случиться". "США твердо поддерживают Украину, своих друзей и союзников. Мы не отвернемся, повторяю, мы не отвернемся от них", - подчеркнул Байден. В среду Путин во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население". Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240606/bayden-1951137930.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950801189.html

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в мире, нато, владимир путин, украина, эммануэль макрон, джо байден, европа, россия