https://ria.ru/20240608/bashkiriya-1951662197.html

В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи

В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи - РИА Новости, 08.06.2024

В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи

Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональный РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:37

2024-06-08T16:37

2024-06-08T18:12

происшествия

абзелиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 8 июн — РИА Новости. Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации. Спасатели опубликовали фотографии самого торнадо и его последствий. По их информации, всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки.Никто не пострадал, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html

абзелиловский район

республика башкортостан

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происшествия, абзелиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан