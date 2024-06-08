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В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи - РИА Новости, 08.06.2024
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16:37 08.06.2024 (обновлено: 18:12 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/bashkiriya-1951662197.html
В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи
В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи - РИА Новости, 08.06.2024
В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи
Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональный РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:37
2024-06-08T18:12
происшествия
абзелиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 8 июн — РИА Новости. Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации. Спасатели опубликовали фотографии самого торнадо и его последствий. По их информации, всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки.Никто не пострадал, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html
абзелиловский район
республика башкортостан
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происшествия, абзелиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Абзелиловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии торнадо снес автомобили и линии электропередачи

В башкирском селе воздушный вихрь повредил автомобили и линии электропередачи

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСмерч в Абзелиловском районе Башкирии
Смерч в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Смерч в Абзелиловском районе Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 8 июн — РИА Новости. Воздушный вихрь сломал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи, автомобили и дорожные знаки в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь в Башкортостане был самый настоящий. На фото Абзелиловский район, около села Целинный", — говорится в публикации.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия смерча в Абзелиловском районе Башкирии
Последствия смерча в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия смерча в Абзелиловском районе Башкирии
Спасатели опубликовали фотографии самого торнадо и его последствий.
По их информации, всего за десять минут стихия снесла восемь железобетонных столбов, сорвала обшивку и информационный стенд на заправке, повредила ЛЭП, два автомобиля и дорожные знаки.
Никто не пострадал, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияАбзелиловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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