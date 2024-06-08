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СМИ: бывшему главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей - РИА Новости, 08.06.2024
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03:00 08.06.2024 (обновлено: 12:25 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/avtodor-1951572171.html
СМИ: бывшему главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей
СМИ: бывшему главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей - РИА Новости, 08.06.2024
СМИ: бывшему главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей
Бывшему главе "Автодора" Сергею Кельбаху, который участвовал в строительстве и проектировке Крымского моста, грозит 14 лет тюрьмы за масштабное злоупотребление... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:00
2024-06-08T12:25
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
сергей кельбах
автодор
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывшему главе "Автодора" Сергею Кельбаху, который участвовал в строительстве и проектировке Крымского моста, грозит 14 лет тюрьмы за масштабное злоупотребление должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, выяснил "Коммерсант".&quot;Как стало известно газете, 14 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании &quot;Автодор&quot; Сергея Кельбаха &lt;...&gt; Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей&quot;, — говорится в статье.Следственный комитет возбудил уголовное дело против Кельбаха в 2019 году. По данным следствия, в 2017-м он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух миллиардов рублей. Причем двумя годами ранее та же компания по его указанию уже получила из бюджета 3,9 миллиона рублей. Другой эпизод касается незаконной выплаты еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по кольцевой автодороге. Следствие утверждает, что эти работы не предусматривались федеральной целевой программой.Кельбаха обвиняют по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Судебный процесс над ним идет в Тверском суде Москвы с мая 2022 года. Защита не стала комментировать изданию ни запрошенный гособвинителем срок, ни вменяемые фигуранту в вину деяния.
https://ria.ru/20240531/ai-1949696116.html
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россия
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москва
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, сергей кельбах, автодор, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Кельбах, Автодор, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: бывшему главе "Автодора" грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей

"Ъ": экс-главе "Автодора" Кельбаху грозит 14 лет за ущерб в два миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Кельбах
Сергей Кельбах - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Кельбах . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывшему главе "Автодора" Сергею Кельбаху, который участвовал в строительстве и проектировке Крымского моста, грозит 14 лет тюрьмы за масштабное злоупотребление должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, выяснил "Коммерсант".
«

"Как стало известно газете, 14 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха <...> Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей", — говорится в статье.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Кельбаха в 2019 году. По данным следствия, в 2017-м он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух миллиардов рублей. Причем двумя годами ранее та же компания по его указанию уже получила из бюджета 3,9 миллиона рублей. Другой эпизод касается незаконной выплаты еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по кольцевой автодороге. Следствие утверждает, что эти работы не предусматривались федеральной целевой программой.
Кельбаха обвиняют по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Судебный процесс над ним идет в Тверском суде Москвы с мая 2022 года.
Защита не стала комментировать изданию ни запрошенный гособвинителем срок, ни вменяемые фигуранту в вину деяния.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей КельбахАвтодорСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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