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В Кузбассе перевернулась машина скорой

В Кузбассе перевернулась машина скорой - РИА Новости, 08.06.2024

В Кузбассе перевернулась машина скорой

Машина скорой помощи перевернулась в Крапивинском районе Кемеровской области, фельдшер получила ушиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:56

2024-06-08T18:56

2024-06-08T18:56

происшествия

авто

крапивинский район

кемеровская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась в Крапивинском районе Кемеровской области, фельдшер получила ушиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:30 (около 11.30 мск) на четвертом километре автодороги "Панфилово-Крапивинский-Банново". На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции. "Предварительно установлено, что 46-летний водитель, возвращаясь с вызова из села Банново на автомобиле УАЗ по проселочной дороге, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и в результате допустил опрокидывание машины. Пациентов внутри не было, 28-летняя фельдшер в результате ДТП получила ушиб плеча", – сообщили в полиции. В ведомстве уточнили, что она самостоятельно обратилась в Крапивинскую районную больницу, где ей была оказана помощь. Машина получила незначительные повреждения. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

https://ria.ru/20231015/dtp-1902853931.html

крапивинский район

кемеровская область

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происшествия, авто, крапивинский район, кемеровская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), дтп с трамваями в кемерово