https://ria.ru/20240608/artyukhov-1951662950.html

Дмитрий Артюхов: мы должны отвечать на запросы повышения качества жизни

Дмитрий Артюхов: мы должны отвечать на запросы повышения качества жизни - РИА Новости, 08.06.2024

Дмитрий Артюхов: мы должны отвечать на запросы повышения качества жизни

Ямало-Ненецкий автономный округ – один из самых инвестиционно привлекательных регионов России. О том, чем живет Ямал и какие инвестпроекты представил на... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:42

2024-06-08T16:42

2024-06-08T16:43

ямал

россия

новый уренгой

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ

пмэф

интервью

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Ямало-Ненецкий автономный округ – один из самых инвестиционно привлекательных регионов России. О том, чем живет Ямал и какие инвестпроекты представил на Петербургском международном экономическом форуме в интервью РИА Новости рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.- Дмитрий Андреевич, с какими инвестпроектами автономный округ приехал на ПМЭФ?- Мы, как всегда, выступаем, как один из главных регионов России по инвестициям. Каждый год наши инвестиционные показатели превышают 1 триллион рублей. По итогам 2022 года по объему инвестиций Ямал находится на втором месте после Москвы. По прошлому году оценки окончательно не подведены, но предварительный результат - порядка 1,5 триллионов рублей. Наши богатейшие ресурсы привлекают мощнейшие инвестиции.В первую очередь, инвестиции идут в нефтегазовые предприятия, и нас радует, что отраслевые проекты, несмотря на все санкционные сложности, сохраняются и реализуются. Может быть, в определенных случаях график их реализации становится более сглаженным. Но они принципиально остаются в повестке.Масштабные проекты связаны с транспортной инфраструктурой. В первую очередь, это аэропорты, которые мы как строили, так и будем строить. В прошлом году мы запустили новый терминал в Новом Уренгое – это был первый проект аэропортовой инфраструктуры, реализованный в стране по концессии. Точно так же модернизируем аэропорт окружной столицы – Салехарда. Новой сферой для нас является туризм. Создаем туристический кластер на Полярном Урале, на территории которого появится горнолыжный комплекс "Рай-ИЗ". Это будет первая в России туристическая концессия, которую реализуем вместе с надежными партнерами: "Газпромбанком", "Азимутом" и другими участниками. Этот большой проект откроет туристам уникальную природу, колорит арктического региона. Эти проекты у нас в повестке на форуме.- Какие отрасли вы считаете точками роста региона?- Мы – главный газодобывающий регион страны, да и мира. Более 80% всей добычи газа – это Ямал. Но для того, чтобы отвечать на запросы отрасли - добыча сдвигается дальше на север - мы должны строить инфраструктуру. Как я говорил, это железные дороги, аэропорты, автотрассы – значимая часть большого инвестиционного процесса.Ключевое значение для качества жизни северян имеет развитие социальной сферы. Необходимы вложения в здравоохранение, в образование, в обустройство наших городов и, конечно, в современное капитальное жилье. Комфорт и благоустройство городов и поселков очень важны, чтобы у жителей было место, где можно провести выходные, позаниматься спортом, куда пригласить друзей. Ямал за последние шесть лет хорошо продвинулся в строительстве жилья, развитии социальной инфраструктуры – десятки тысяч северян сменили аварийное жилье на новое капитальное, уже построили 28 детских садов и 14 школ, возводим новые больницы. Это только часть объектов, которые мы успели создать, но и впереди – большая работа.Главная на сегодня битва – за кадры. Север – не самый комфортный по климату регион для жизни, но здесь есть интересная работа. Чтобы молодежь делала выбор в его пользу, мы должны сегодня отвечать на запросы обеспечения достойного качества жизни людей.- Какие меры в этом направлении предусматриваются мастер-планами развития северных городов?- Защита мастер-планов предстоит буквально в ближайшее время. Это комплексное видение развития опорных населенных пунктов в Арктике. У нас на Ямале их определено три: Ноябрьск, Новый Уренгой, агломерация Салехард-Лабытнанги. Видение развития – до 2035 года. Мы определяем вызовы, которые стоят на пути развития, разрабатываем наш ответ на них.Общесистемным вызовом у нас в стране является уже упомянутые дефицит кадров, смещение добычи углеводородов на север Ямала. Есть вызов качества социальных услуг – здравоохранения, образования. Мы работаем с вызовами качества транспортной инфраструктуры, доступности Севера, изменения климата. Меры, которые мы прорабатываем в ответ на эти вызовы, будут стимулировать приток инвестиций в нашу экономику.На решение этих основных вопросов направлены наши мастер-планы. Это важные стратегические документы, которые пройдут предварительную защиту в правительстве страны и будут вынесены уже на уровень нашего президента. И, соответственно, будет утверждено стратегическое видение на ближайшие десять лет. Для всей Арктики, для всех опорных населенных пунктов – это очень большой системный шаг, демонстрирующий акценты государства на развитие нашего макрорегиона.- Какие меры соцподдержки реализуются в регионе?- У нас один из самых социально ориентированных регионов в стране. Северяне живут в непростых условиях, и органы власти должны компенсировать трудности теми или иными решениями. Огромная задача последних лет – это поддержка наших защитников, участников специальной военной операции, их семей и близких. Каждое направление – это, на самом деле, большой блок мероприятий, решений, льгот, выплат, чтобы семьи непрерывно чувствовали заботу государства.Нынешний год президент Владимир Путин объявил Годом семьи в России, а на Ямале мы объявили еще и Год детства. Вводим ряд новых решений для поддержки семей, особенно семей с детьми. Сейчас таких в регионе больше 74 тысяч, и каждая четвертая семья – многодетная. Наша большая гордость, что число больших семей в регионе ежегодно растет, примерно на тысячу в год. Значит, северяне чувствуют нашу поддержку, уверены в стабильном и благополучном будущем региона.Мер поддержки очень много, мы их постоянно совершенствуем и дополняем. Например, многодетным семьям к 1 сентября, ко Дню знаний, через карту жителя региона будет начисляться по 15 тысяч рублей на каждого ребенка. То есть, на семью с тремя детьми – 45 тысяч рублей для подготовки к учебному году. Их можно потратить на все, что необходимо ребенку в школе.Традиционно сохраняем льготные билеты – у нас дети из многодетных семей летают по всем маршрутам авиакомпании "Ямал" за 2,5 тысячи рублей. Этой мере поддержки уже несколько лет, и, как мы недавно посчитали, ей воспользовались 90 тысяч человек. Скоро перешагнем отметку в 100 тысяч. Это не простая акция, когда нескольким семьям выделяется какой-либо грант. Это десятки тысяч детей, которые этими льготами воспользовались и будут пользоваться. Это действительно системные меры.Год детства – большой блок инфраструктурного развития. Мы открываем новые школы, центры знания, пространства, где дети смогут пробовать и проявлять себя в новых интересных направлениях. Недавно в Ноябрьске запустили прекрасный кванториум. Это абсолютно новый для Ямала уровень дополнительного образования детей в инженерном, компьютерном и техническом направлениях: робототехника, программирование, космос, дизайн и проектирование, создание виртуальной реальности, авиамоделирование и другие. В этом году у нас откроется еще несколько таких интересных площадок для детей.

https://ria.ru/20240404/tsentr-1937909337.html

https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html

https://ria.ru/20240513/artyukhov-1945744533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямал, россия, новый уренгой, дмитрий артюхов, пмэф, интервью