https://ria.ru/20240608/arest-1951697470.html
В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского
В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского - РИА Новости, 08.06.2024
В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского
Велосипедиста из подмосковного Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы, заключили под стражу на два месяца,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:16
2024-06-08T20:16
2024-06-08T20:16
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
домодедово (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Велосипедиста из подмосковного Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы, заключили под стражу на два месяца, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в подмосковном главке СК сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Позже МВД добавило, что при задержании велосипедист признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово. "С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры суд избрал 24-летнему обвиняемому по части 2 статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа 2024 года включительно. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал в полном объеме и не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Московской области. Уточняется, что за совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951260646.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского
В Подмосковье арестовали велосипедиста, стрелявшего в полицейского в Домодедово