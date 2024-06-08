https://ria.ru/20240608/arest-1951697470.html

В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского

В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского - РИА Новости, 08.06.2024

В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского

Велосипедиста из подмосковного Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы, заключили под стражу на два месяца,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:16

2024-06-08T20:16

2024-06-08T20:16

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Велосипедиста из подмосковного Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы, заключили под стражу на два месяца, сообщила прокуратура Московской области. Ранее в подмосковном главке СК сообщили о задержании 24-летнего велосипедиста из Домодедово, трижды выстрелившего в полицейского в ответ на просьбу показать документы. В ведомстве уточнили, что потерпевший полицейский находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Позже МВД добавило, что при задержании велосипедист признался полицейским, что раскладывал закладки в Ушмарском лесу в Домодедово. "С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры суд избрал 24-летнему обвиняемому по части 2 статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа 2024 года включительно. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал в полном объеме и не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Московской области. Уточняется, что за совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951260646.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)