https://ria.ru/20240608/arest-1951695264.html

В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки

В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки - РИА Новости, 08.06.2024

В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:59

2024-06-08T19:59

2024-06-08T20:23

москва

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок один месяц 29 суток, до 6 августа", - сообщил собеседник агентства.По статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Как сообщили в суде, за дачу взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.

https://ria.ru/20240529/kareliya-1949052401.html

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москва

тюменская область

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москва, тюменская область, происшествия