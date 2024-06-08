https://ria.ru/20240608/arest-1951695264.html
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки - РИА Новости, 08.06.2024
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:59
2024-06-08T19:59
2024-06-08T20:23
москва
тюменская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок один месяц 29 суток, до 6 августа", - сообщил собеседник агентства.По статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Как сообщили в суде, за дачу взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.
https://ria.ru/20240529/kareliya-1949052401.html
https://ria.ru/20240607/arest-1951422567.html
москва
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тюменская область, происшествия
Москва, Тюменская область, Происшествия
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки
Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области за получение взятки
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок один месяц 29 суток, до 6 августа", - сообщил собеседник агентства.
По статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Как сообщили в суде, за дачу взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.