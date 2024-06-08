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В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки - РИА Новости, 08.06.2024
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19:59 08.06.2024 (обновлено: 20:23 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/arest-1951695264.html
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки - РИА Новости, 08.06.2024
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:59
2024-06-08T20:23
москва
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок один месяц 29 суток, до 6 августа", - сообщил собеседник агентства.По статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Как сообщили в суде, за дачу взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.
https://ria.ru/20240529/kareliya-1949052401.html
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москва, тюменская область, происшествия
Москва, Тюменская область, Происшествия
В Москве арестовали замгубернатора Тюменской области за получение взятки

Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области за получение взятки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в субботу РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок один месяц 29 суток, до 6 августа", - сообщил собеседник агентства.
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По статье о получении взятки в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Как сообщили в суде, за дачу взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.
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