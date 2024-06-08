https://ria.ru/20240608/arest-1951678614.html

Жителя Адыгеи, ехавшего в тракторе, из которого выпала девочка, арестовали

Жителя Адыгеи, ехавшего в тракторе, из которого выпала девочка, арестовали - РИА Новости, 08.06.2024

Жителя Адыгеи, ехавшего в тракторе, из которого выпала девочка, арестовали

Жителю Адыгеи, управляющему чужим трактором без прав, из кабины которого выпала соседская девочка в Адыгее, предъявлено обвинение, мужчина заключён под стражу,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:03

2024-06-08T18:03

2024-06-08T18:03

происшествия

кошехабльский район

россия

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Жителю Адыгеи, управляющему чужим трактором без прав, из кабины которого выпала соседская девочка в Адыгее, предъявлено обвинение, мужчина заключён под стражу, сообщили в СУСКР по республике. Установлено, что в понедельник днем не имеющий водительского удостоверения на право управления транспортными средствами житель Кошехабльского района усадил в кабину трактора "Беларусь 82.1" четверых малолетних детей. Водитель выполнял манёвр задним ходом и "допустил выпадение малолетней девочки" из кабины трактора через открытое окно, в результате чего "она получила травмы головы от выступающих частей кабины". Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь, однако она скончалась по пути в лечебное учреждение. "Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, все четверо детей, включая погибшую - соседские. Трактор также не принадлежит обвиняемому.

https://ria.ru/20240604/smert-1950530743.html

https://ria.ru/20240603/dtp-1950177892.html

кошехабльский район

россия

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происшествия, кошехабльский район, россия