https://ria.ru/20240608/arest-1951632960.html

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке - РИА Новости, 08.06.2024

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке

Подозреваемый в убийстве дедушки, заступившегося за внучек в московском парке, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:54

2024-06-08T13:54

2024-06-08T13:55

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве дедушки, заступившегося за внучек в московском парке, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы Москвы, убийца ударил жертву ножом в область сердца, возбуждено уголовное дело. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.

https://ria.ru/20240522/obvinyaemye-1947748807.html

https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)