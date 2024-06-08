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В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке - РИА Новости, 08.06.2024
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке
Подозреваемый в убийстве дедушки, заступившегося за внучек в московском парке, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:54
2024-06-08T13:54
2024-06-08T13:55
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве дедушки, заступившегося за внучек в московском парке, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы Москвы, убийца ударил жертву ножом в область сердца, возбуждено уголовное дело. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав, предположительно, нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.
https://ria.ru/20240522/obvinyaemye-1947748807.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера в парке
СК РФ: суд арестовал подозреваемого в убийстве пенсионера в московском парке