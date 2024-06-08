https://ria.ru/20240608/arest-1951581594.html

СК просит суд арестовать мастера компании после ДТП с трамваями в Кемерово

СК просит суд арестовать мастера компании после ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 08.06.2024

СК просит суд арестовать мастера компании после ДТП с трамваями в Кемерово

Следствие просит арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:29

2024-06-08T07:29

2024-06-08T07:46

кемерово

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

дтп с трамваями в кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Следствие просит арестовать мастера Кемеровской электротранспортной компании Тимура Хакимова, задержанного по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города Кемерово.Утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался."Мера пресечения в виде заключения под стражу в наибольшей степени гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства…", – сказал следователь, отметив, что считает невозможным избрание более мягкой меры пресечения.Следователь пояснил, что Хакимов не проверил исправность тормозной системы трамвая и создал видимость проведенной им надлежащей проверки и обслуживания технического состояния трамвая, поставив отметку в его путевом листе о его технической исправности и выпустил на линию трамвай при наличии у него технической неисправности тормозной системы."Ходатайствую перед Центральный районным судом Кемерово об избрании меры пресечения… в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 августа 2024 года", - сказал он.В региональном СУСК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Позже ГУМВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании" по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, были задержаны в четверг.По данным СК, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством.

https://ria.ru/20240607/tramvay-1951312371.html

https://ria.ru/20240607/postradavshiy-1951207930.html

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кемерово, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дтп с трамваями в кемерово, россия