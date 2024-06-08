В Тегеране началась вторая встреча контактной группы по Афганистану
Вторая четырехсторонняя встреча контактной группы по Афганистану открыта в Иране
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России началась в эти минуты в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча представителей четырех стран открылась минутой молчания в память о погибшем 19 мая в результате крушения вертолета президенте Ирана Эбрахиме Раиси и главе иранского МИДа Хосейне Амир Абдоллахиане.
Помощник министра иностранных дел и руководитель департамента Южной Азии министерства иностранных дел Ирана Сейед Расул Мусави зачитал послание исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Ирана Али Багери Кяни, в данный момент находящегося за границей в ходе региональной поездки.
В заседании, проходящем 8 июня в Тегеране, принимают участие спецпредставитель премьер-министра Пакистана по делам Афганистана и экс-посол Пакистана в Тегеране Асиф Али Хан Дуррани, спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми, специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн и посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана.
Несколькими днями ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что "очередная встреча спецпредставителей по Афганистану и генсека ООН должна пройти в Дохе 30 июня - 1 июля... но до этого мы соберемся в Тегеране буквально в эту субботу - контактная группа "московского формата" по Афганистану, в нее входят помимо России Китай, Пакистан и Иран".
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность