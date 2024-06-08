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В Тегеране началась вторая встреча контактной группы по Афганистану - РИА Новости, 08.06.2024
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10:38 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/afganistan-1951604360.html
В Тегеране началась вторая встреча контактной группы по Афганистану
В Тегеране началась вторая встреча контактной группы по Афганистану - РИА Новости, 08.06.2024
В Тегеране началась вторая встреча контактной группы по Афганистану
Вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России началась в эти минуты в РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:38
2024-06-08T10:38
справки
афганистан
россия
иран
замир кабулов
хосейн амир абдоллахиан
дмитрий жирнов
оон
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ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России началась в эти минуты в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. Встреча представителей четырех стран открылась минутой молчания в память о погибшем 19 мая в результате крушения вертолета президенте Ирана Эбрахиме Раиси и главе иранского МИДа Хосейне Амир Абдоллахиане. Помощник министра иностранных дел и руководитель департамента Южной Азии министерства иностранных дел Ирана Сейед Расул Мусави зачитал послание исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Ирана Али Багери Кяни, в данный момент находящегося за границей в ходе региональной поездки. В заседании, проходящем 8 июня в Тегеране, принимают участие спецпредставитель премьер-министра Пакистана по делам Афганистана и экс-посол Пакистана в Тегеране Асиф Али Хан Дуррани, спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми, специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн и посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана. Несколькими днями ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что "очередная встреча спецпредставителей по Афганистану и генсека ООН должна пройти в Дохе 30 июня - 1 июля... но до этого мы соберемся в Тегеране буквально в эту субботу - контактная группа "московского формата" по Афганистану, в нее входят помимо России Китай, Пакистан и Иран". В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240522/raisi-1947552627.html
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справки, афганистан, россия, иран, замир кабулов, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий жирнов, оон, талибан
Справки, Афганистан, Россия, Иран, Замир Кабулов, Хосейн Амир Абдоллахиан, Дмитрий Жирнов, ООН, Талибан
В Тегеране началась вторая встреча контактной группы по Афганистану

Вторая четырехсторонняя встреча контактной группы по Афганистану открыта в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Вторая четырехсторонняя встреча Региональной контактной группы по Афганистану с участием представителей Ирана, Пакистана, Индии и России началась в эти минуты в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча представителей четырех стран открылась минутой молчания в память о погибшем 19 мая в результате крушения вертолета президенте Ирана Эбрахиме Раиси и главе иранского МИДа Хосейне Амир Абдоллахиане.
Церемония прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с Раиси
22 мая, 01:58
Помощник министра иностранных дел и руководитель департамента Южной Азии министерства иностранных дел Ирана Сейед Расул Мусави зачитал послание исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Ирана Али Багери Кяни, в данный момент находящегося за границей в ходе региональной поездки.
В заседании, проходящем 8 июня в Тегеране, принимают участие спецпредставитель премьер-министра Пакистана по делам Афганистана и экс-посол Пакистана в Тегеране Асиф Али Хан Дуррани, спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми, специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн и посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 12:44
По информации агентства IRNA, встреча подобного формата проводится во второй раз. Впервые она прошла в первом квартале 2024 года в Кабуле по инициативе Ирана, в ней приняли участие специальные представители и послы стран региона и государств-соседей Афганистана.
Несколькими днями ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что "очередная встреча спецпредставителей по Афганистану и генсека ООН должна пройти в Дохе 30 июня - 1 июля... но до этого мы соберемся в Тегеране буквально в эту субботу - контактная группа "московского формата" по Афганистану, в нее входят помимо России Китай, Пакистан и Иран".
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31 мая, 10:59
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов
27 мая, 15:21
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
СправкиАфганистанРоссияИранЗамир КабуловХосейн Амир АбдоллахианДмитрий ЖирновООНТалибан
 
 
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