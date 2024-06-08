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Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.06.2024 (обновлено: 07:32 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/abrams-1951576015.html
Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой - РИА Новости, 08.06.2024
Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой
Минобороны России показало видеоролики, на которых показано, как военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили на Авдеевском направлении танк Abrams и БМП РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T05:05
2024-06-08T07:32
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролики, на которых показано, как военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили на Авдеевском направлении танк Abrams и БМП Bradley американского производства.Танк поразили артиллеристы группировки, применив высокоточный снаряд "Краснополь", удар нанес расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции. Наведение снаряда и контроль поражения цели осуществлялись с помощью беспилотника "Орлан-30".БМП М2 Bradley подбил расчет FPV-дрона соединения спецназначения группировки "Центр". Оператор заметил цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом.США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Однако позднее западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 на тот момент уже были потеряны в результате российских атак.
https://ria.ru/20240529/rs-1949218339.html
https://ria.ru/20240603/abrams--1950105044.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

Минобороны опубликовало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролики, на которых показано, как военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили на Авдеевском направлении танк Abrams и БМП Bradley американского производства.
Танк поразили артиллеристы группировки, применив высокоточный снаряд "Краснополь", удар нанес расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции. Наведение снаряда и контроль поражения цели осуществлялись с помощью беспилотника "Орлан-30".
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БМП М2 Bradley подбил расчет FPV-дрона соединения спецназначения группировки "Центр". Оператор заметил цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом.
США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону.
Однако позднее западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 на тот момент уже были потеряны в результате российских атак.
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