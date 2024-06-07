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Семеро жителей Якутии с начала спецоперации удостоены звания Героя России

Семеро жителей Якутии с начала спецоперации удостоены звания Героя России - РИА Новости, 07.06.2024

Семеро жителей Якутии с начала спецоперации удостоены звания Героя России

Семеро якутян с начала специальной военной операции удостоены звания Героя России, из них пять - люди не военные, мобилизованные и добровольцы, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:39

2024-06-07T15:39

2024-06-07T15:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Семеро якутян с начала специальной военной операции удостоены звания Героя России, из них пять - люди не военные, мобилизованные и добровольцы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев. "Семь человек с начала спецоперации стали Героями России. Мы считаем, это как раз проявление героизма наших ребят и высокая оценка президента нашей страны. В Якутии нет крупных постоянно действующих воинских частей. И соответственно, в основном, это ребята, которые были мобилизованы или пошли добровольцами. Хотя есть и два кадровых офицера, которые в свое время после школы пошли в воинское училище, стали офицерами и в возрасте 28 лет стали Героями России", - отметил Николаев. По поводу своего награждения ведомственной медалью Минобороны "За помощь и милосердие" глава республики сказал, что у него уже несколько наград от Минобороны, и это оценка заслуг всей Якутии. Будучи несколько раз в зоне специальной военной операции, Николаев отметил, что республика построила одну из лучших систем помощи вооруженным силам, якутским бойцам на СВО. "У нас создан Единый координационный центр по спецоперации, его возглавляет первый зампред правительства, с дислокацией в Москве. Через ЕКЦ идет координация вопросов, в том числе таких тяжелых, как поиск пропавших без вести, оказание помощи раненым, доставка грузов, работа с командованием, координация работы опорных пунктов Якутии в ДНР, Ростове. Наши муниципалитеты везде создали штабы помощи семьям военнослужащих. Я от всех глав требую, чтобы они сами в опорных пунктах побывали, некоторые там были уже с десяток раз. Три главы района ушли на СВО добровольцами. Слава Богу, с ним все хорошо", - рассказал он. Николаев также отметил также работу полигона высокоточной стрельбы, который при поддержке полпреда Юрия Трутнева открыли в Якутии. "И сегодня этот полигон тоже задействован для подготовки наших военнослужащих", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231228/mural-1918811069.html

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россия, москва, донецкая народная республика, айсен николаев