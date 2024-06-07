Семеро жителей Якутии с начала спецоперации удостоены звания Героя России
Семеро якутян с начала СВО удостоены звания Героя России, из них 5 — добровольцы
© Фото : Айсен Николаев/TelegramГерой России из республики Саха командир якутского добровольческого отряда отряда "Боотур-1" Александр Колесов во время награждения
Герой России из республики Саха командир якутского добровольческого отряда отряда "Боотур-1" Александр Колесов во время награждения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Семеро якутян с начала специальной военной операции удостоены звания Героя России, из них пять - люди не военные, мобилизованные и добровольцы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава республики Айсен Николаев.
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"Семь человек с начала спецоперации стали Героями России. Мы считаем, это как раз проявление героизма наших ребят и высокая оценка президента нашей страны. В Якутии нет крупных постоянно действующих воинских частей. И соответственно, в основном, это ребята, которые были мобилизованы или пошли добровольцами. Хотя есть и два кадровых офицера, которые в свое время после школы пошли в воинское училище, стали офицерами и в возрасте 28 лет стали Героями России", - отметил Николаев.
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По поводу своего награждения ведомственной медалью Минобороны "За помощь и милосердие" глава республики сказал, что у него уже несколько наград от Минобороны, и это оценка заслуг всей Якутии. Будучи несколько раз в зоне специальной военной операции, Николаев отметил, что республика построила одну из лучших систем помощи вооруженным силам, якутским бойцам на СВО.
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"У нас создан Единый координационный центр по спецоперации, его возглавляет первый зампред правительства, с дислокацией в Москве. Через ЕКЦ идет координация вопросов, в том числе таких тяжелых, как поиск пропавших без вести, оказание помощи раненым, доставка грузов, работа с командованием, координация работы опорных пунктов Якутии в ДНР, Ростове. Наши муниципалитеты везде создали штабы помощи семьям военнослужащих. Я от всех глав требую, чтобы они сами в опорных пунктах побывали, некоторые там были уже с десяток раз. Три главы района ушли на СВО добровольцами. Слава Богу, с ним все хорошо", - рассказал он.
Николаев также отметил также работу полигона высокоточной стрельбы, который при поддержке полпреда Юрия Трутнева открыли в Якутии. "И сегодня этот полигон тоже задействован для подготовки наших военнослужащих", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.