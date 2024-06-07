https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951524003.html
Президент Зимбабве предложил провести саммит Россия — Зимбабве
Президент Зимбабве предложил провести саммит Россия — Зимбабве - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Зимбабве предложил провести саммит Россия — Зимбабве
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на ПМЭФ предложил провести саммит Россия-Зимбабве. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:59
2024-06-07T19:59
2024-06-07T20:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на ПМЭФ предложил провести саммит Россия-Зимбабве. "Мы не слышали, что саммит БРИКС пройдет в Зимбабве, но мы знаем, что там пройдет саммит глав государств этого объединения... В августе мы проведем саммит сообщества развития Юго-Африки... В будущем мы сможем провести саммит Зимбабве-Россия, потому что мы сейчас создаем необходимую инфраструктуру", - сказал Мнангагва, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951439683.html
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РИА Новости
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зимбабве, эммерсон мнангагва, брикс, россия
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Эммерсон Мнангагва, БРИКС, Россия
Президент Зимбабве предложил провести саммит Россия — Зимбабве
Президент Зимбабве Мнангагва предложил провести саммит Россия — Зимбабве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на ПМЭФ предложил провести саммит Россия-Зимбабве.
"Мы не слышали, что саммит БРИКС пройдет в Зимбабве, но мы знаем, что там пройдет саммит глав государств этого объединения... В августе мы проведем саммит сообщества развития Юго-Африки... В будущем мы сможем провести саммит Зимбабве-Россия, потому что мы сейчас создаем необходимую инфраструктуру", - сказал Мнангагва, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.