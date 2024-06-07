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Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем выступлении поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу Хараре удобрений. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:13

2024-06-07T17:13

2024-06-07T17:13

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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем выступлении поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу Хараре удобрений. "Направление удобрений в Зимбабве - это случилось как раз в самый подходящий момент для ведения сельского хозяйства в условиях тропического климата. Мы отмечаем, что вы поддерживаете малые развивающиеся страны, такие, как Зимбабве... Мы в Зимбабве рассматриваем вас в качестве дорогого, надежного друга народа Зимбабве, который на протяжении последних 25 лет страдает от санкций и перспектив снятия этих санкций пока не просматривается", - заявил Мнангагва, обращаясь к Путину. По его словам, благодаря поддержке России Зимбабве смогла добиться продовольственной безопасности. "Позвольте от имени моей страны, моего народа, а также лично от меня выразить огромную благодарность за вашу неизменную поддержку нашей страны, находящейся под санкциями", - добавил он. В 2023 года Россия на безвозмездной основе передала Зимбабве 11 тысяч тонн калийных удобрений, что способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. В 2024 году в рамках реализации решений, принятых по итогам второго саммита "Россия – Африка", об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств и в соответствии с поручением президента РФ в Зимбабве была осуществлена поставка на безвозмездной основе 25 тысяч тонн российской пшеницы. Одновременно группа компаний "Уралхим – Уралкалий" передала в дар 23 тысячи тонн минеральных удобрений.

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Кирилл Волков

зимбабве, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва, экономика