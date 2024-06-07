https://ria.ru/20240607/zimbabve-1951453196.html
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем выступлении поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу Хараре удобрений. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:13
2024-06-07T17:13
2024-06-07T17:13
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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем выступлении поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу Хараре удобрений. "Направление удобрений в Зимбабве - это случилось как раз в самый подходящий момент для ведения сельского хозяйства в условиях тропического климата. Мы отмечаем, что вы поддерживаете малые развивающиеся страны, такие, как Зимбабве... Мы в Зимбабве рассматриваем вас в качестве дорогого, надежного друга народа Зимбабве, который на протяжении последних 25 лет страдает от санкций и перспектив снятия этих санкций пока не просматривается", - заявил Мнангагва, обращаясь к Путину. По его словам, благодаря поддержке России Зимбабве смогла добиться продовольственной безопасности. "Позвольте от имени моей страны, моего народа, а также лично от меня выразить огромную благодарность за вашу неизменную поддержку нашей страны, находящейся под санкциями", - добавил он. В 2023 года Россия на безвозмездной основе передала Зимбабве 11 тысяч тонн калийных удобрений, что способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. В 2024 году в рамках реализации решений, принятых по итогам второго саммита "Россия – Африка", об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств и в соответствии с поручением президента РФ в Зимбабве была осуществлена поставка на безвозмездной основе 25 тысяч тонн российской пшеницы. Одновременно группа компаний "Уралхим – Уралкалий" передала в дар 23 тысячи тонн минеральных удобрений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва, экономика
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, Экономика
Президент Зимбабве поблагодарил Путина за безвозмездную передачу удобрений
Мнангагва поблагодарил Путина за передачу Зимбабве 11 тысяч тонн удобрений
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в своем выступлении поблагодарил президента РФ Владимира Путина за передачу Хараре удобрений.
"Направление удобрений в Зимбабве - это случилось как раз в самый подходящий момент для ведения сельского хозяйства в условиях тропического климата. Мы отмечаем, что вы поддерживаете малые развивающиеся страны, такие, как Зимбабве... Мы в Зимбабве рассматриваем вас в качестве дорогого, надежного друга народа Зимбабве, который на протяжении последних 25 лет страдает от санкций и перспектив снятия этих санкций пока не просматривается", - заявил Мнангагва, обращаясь к Путину.
По его словам, благодаря поддержке России Зимбабве смогла добиться продовольственной безопасности. "Позвольте от имени моей страны, моего народа, а также лично от меня выразить огромную благодарность за вашу неизменную поддержку нашей страны, находящейся под санкциями", - добавил он.
В 2023 года Россия на безвозмездной основе передала Зимбабве 11 тысяч тонн калийных удобрений, что способствует обеспечению продовольственной безопасности страны. В 2024 году в рамках реализации решений, принятых по итогам второго саммита "Россия – Африка", об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств и в соответствии с поручением президента РФ в Зимбабве была осуществлена поставка на безвозмездной основе 25 тысяч тонн российской пшеницы. Одновременно группа компаний "Уралхим – Уралкалий" передала в дар 23 тысячи тонн минеральных удобрений.