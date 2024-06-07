https://ria.ru/20240607/zemletryasenie-1951388448.html

У Курильских островов произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 07.06.2024

У Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в пятницу у побережья Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

2024-06-07T15:24

курильские острова

тихий океан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в пятницу у побережья Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 7 июня в 21.11 (13.11 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 79 километрах восточнее курильского острова Симушир, очаг располагался на глубине 61 километра", - рассказала собеседница агентства. По словам Семеновой, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240605/konyukhov-1950546185.html

курильские острова

тихий океан

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курильские острова, тихий океан, елена семенова