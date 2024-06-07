https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951429972.html

Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии

Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 07.06.2024

Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:41

2024-06-07T16:41

2024-06-07T16:41

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владимир зеленский

g7

саммит g7

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом. Байден и Зеленский в пятницу провели встречу во Франции, на которой американский лидер объявил об очередном пакете американской военной помощи Киеву на 225 миллионов долларов. "Лидеры обязались вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, чтобы продолжить переговоры", - сообщили в Белом доме по итогам пятничной встречи Байдена и Зеленского.

https://ria.ru/20240607/slova-1951399364.html

италия

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