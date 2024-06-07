Рейтинг@Mail.ru
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951429972.html
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 07.06.2024
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:41
2024-06-07T16:41
в мире
италия
сша
франция
джо байден
владимир зеленский
g7
саммит g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_11f46ce047700d5bd39c323802303214.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом. Байден и Зеленский в пятницу провели встречу во Франции, на которой американский лидер объявил об очередном пакете американской военной помощи Киеву на 225 миллионов долларов. "Лидеры обязались вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, чтобы продолжить переговоры", - сообщили в Белом доме по итогам пятничной встречи Байдена и Зеленского.
https://ria.ru/20240607/slova-1951399364.html
италия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_56:0:2764:2031_1920x0_80_0_0_07d2b789d1fd20d0c8fd6e1f71333b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, сша, франция, джо байден, владимир зеленский, g7, саммит g7
В мире, Италия, США, Франция, Джо Байден, Владимир Зеленский, G7, Саммит G7
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии

Белый дом: Байден и Зеленский продолжат переговоры на саммите G7 в Италии

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом.
Байден и Зеленский в пятницу провели встречу во Франции, на которой американский лидер объявил об очередном пакете американской военной помощи Киеву на 225 миллионов долларов.
"Лидеры обязались вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, чтобы продолжить переговоры", - сообщили в Белом доме по итогам пятничной встречи Байдена и Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Париже слова Зеленского в Нацсобрании сочли призывом к третьей мировой
Вчера, 15:42
 
В миреИталияСШАФранцияДжо БайденВладимир ЗеленскийG7Саммит G7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала