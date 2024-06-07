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Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 07.06.2024
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:41
2024-06-07T16:41
2024-06-07T16:41
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились вновь встретиться на саммите G7 в Италии, сообщил Белый дом. Байден и Зеленский в пятницу провели встречу во Франции, на которой американский лидер объявил об очередном пакете американской военной помощи Киеву на 225 миллионов долларов. "Лидеры обязались вновь встретиться на предстоящем саммите G7 в Италии, чтобы продолжить переговоры", - сообщили в Белом доме по итогам пятничной встречи Байдена и Зеленского.
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В мире, Италия, США, Франция, Джо Байден, Владимир Зеленский, G7, Саммит G7
Байден и Зеленский договорились встретиться на саммите G7 в Италии
Белый дом: Байден и Зеленский продолжат переговоры на саммите G7 в Италии