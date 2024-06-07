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Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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02:22 07.06.2024 (обновлено: 02:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html
Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине
Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине - РИА Новости, 07.06.2024
Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине
Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе выразил надежду на аналогичную "высадку" на Украине, трансляция... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:22
2024-06-07T02:36
в мире
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нормандия
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владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе выразил надежду на аналогичную "высадку" на Украине, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.Один из журналистов спросил Зеленского, стоявшего рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время фотографирования, ожидает ли он однажды "высадку на Украине"."Я надеюсь на это", — ответил Зеленский.При этом Макрон, услышав вопрос, заулыбался, подмигнул, после чего приобнял Зеленского за шею.Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли в четверг. Россия при этом не была приглашена на празднование.Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. Этот день вошел в историю как "День Д". (D-Day – общепринятое американское военное обозначение дня начала какой-либо военной операции).В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
https://ria.ru/20240607/vstrecha-1951191492.html
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html
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в мире, украина, нормандия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, Украина, Нормандия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине

Зеленский в Нормандии выразил надежду на повторение "Дня Д" на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе выразил надежду на аналогичную "высадку" на Украине, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.
Один из журналистов спросил Зеленского, стоявшего рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время фотографирования, ожидает ли он однажды "высадку на Украине".
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"Я надеюсь на это", — ответил Зеленский.
При этом Макрон, услышав вопрос, заулыбался, подмигнул, после чего приобнял Зеленского за шею.
Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли в четверг. Россия при этом не была приглашена на празднование.
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. Этот день вошел в историю как "День Д". (D-Day – общепринятое американское военное обозначение дня начала какой-либо военной операции).
В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
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В миреУкраинаНормандияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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