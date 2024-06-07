Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине
Зеленский в Нормандии выразил надежду на повторение "Дня Д" на Украине
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе выразил надежду на аналогичную "высадку" на Украине, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.
Один из журналистов спросил Зеленского, стоявшего рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время фотографирования, ожидает ли он однажды "высадку на Украине".
"Я надеюсь на это", — ответил Зеленский.
При этом Макрон, услышав вопрос, заулыбался, подмигнул, после чего приобнял Зеленского за шею.
Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли в четверг. Россия при этом не была приглашена на празднование.
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. Этот день вошел в историю как "День Д". (D-Day – общепринятое американское военное обозначение дня начала какой-либо военной операции).
В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.