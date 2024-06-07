https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951193604.html

Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине

Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине - РИА Новости, 07.06.2024

Зеленский захотел повторения "Дня Д" на Украине

Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе выразил надежду на аналогичную "высадку" на Украине, трансляция... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:22

2024-06-07T02:22

2024-06-07T02:36

в мире

украина

нормандия

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951193468_0:0:683:385_1920x0_80_0_0_745b634d4f67a148db934f7c39180a3a.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе выразил надежду на аналогичную "высадку" на Украине, трансляция мероприятия опубликована Елисейским дворцом.Один из журналистов спросил Зеленского, стоявшего рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время фотографирования, ожидает ли он однажды "высадку на Украине"."Я надеюсь на это", — ответил Зеленский.При этом Макрон, услышав вопрос, заулыбался, подмигнул, после чего приобнял Зеленского за шею.Юбилейные мероприятия во Франции по случаю 80-летия высадки союзных войск прошли в четверг. Россия при этом не была приглашена на празднование.Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. Этот день вошел в историю как "День Д". (D-Day – общепринятое американское военное обозначение дня начала какой-либо военной операции).В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

https://ria.ru/20240607/vstrecha-1951191492.html

https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html

украина

нормандия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нормандия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон