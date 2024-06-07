https://ria.ru/20240607/zavod-1951545410.html

Машиностроительный завод за 50 млрд руб построят в Калужской области

Машиностроительный завод за 50 млрд руб построят в Калужской области - РИА Новости, 07.06.2024

Машиностроительный завод за 50 млрд руб построят в Калужской области

Почти 50 миллиардов рублей будет инвестировано в строительство завода по производству машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:24

2024-06-07T21:24

2024-06-07T21:24

калужская область

технологии

калужская область

владислав шапша

максим решетников

россия

брянская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Почти 50 миллиардов рублей будет инвестировано в строительство завода по производству машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и специальной техники в Калужской области, сообщает правительство региона. Отмечается, что в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме состоялась церемония подписания двух соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Первым соглашением предусмотрено строительство второй очереди тепличного комплекса в Брянской области. Второе соглашение заключено между министерством экономического развития России, министерством экономического развития и промышленности Калужской области и ООО "Мещовский комбинат точного литья". "В нашем регионе будет построен завод по производству машиностроительных компонентов дробильного оборудования, горной и специальной техники. Это позволит значительно сократить долю импорта данной продукции на российском рынке, в настоящее время она составляет порядка 56%. Бюджет проекта составит почти 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства Калужской области. Предприятие разместится в Мещовском районе. Отмечается, что продукция завода будет поставляться на горнодобывающие предприятия по всей России. "Когда мы подписываем СЗПК, значит, региональная команда провела большую работу с инвестором, площадкой. На примере Калуги могу сказать, что коллеги эффективно используют этот механизм. Строительство данного завода – очень крупный и важный проект для всей страны", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что это один из крупнейших проектов для региона. "Проект, который позволит развивать территорию, на которой он расположен. Заметьте, не на промышленно развитом севере области, а прямо в сердце региона, там, где людям нужна работа, где мы создаём условия предпринимателям в виде инфраструктуры, льготного налогового режима, там, где это даст максимальный результат", – подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20240607/shapsha-1951354809.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1950991523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, калужская область, владислав шапша, максим решетников, россия, брянская область, экономика, пмэф