https://ria.ru/20240607/zavod-1951319120.html

Завод растительных масел откроется в Липецкой области в этом году

Завод растительных масел откроется в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 07.06.2024

Завод растительных масел откроется в Липецкой области в этом году

Компания "Завод растительных масел" начнет переработку масличных культур в декабре этого года в Добровском округе Липецкой области, соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:21

2024-06-07T13:21

2024-06-07T13:21

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

пмэф

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ЛИПЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Компания "Завод растительных масел" начнет переработку масличных культур в декабре этого года в Добровском округе Липецкой области, соглашение о сотрудничестве подписано в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что инвестор планирует направить на развитие производства 800 миллионов рублей и создать 150 рабочих мест. "Фактически сейчас в регионе развивается своего рода масличный кластер. Аграрии стали больше сеять масличных культур, открываются предприятия по переработке этого сырья и по производству своих семян. Липецкая масложировая продукция востребована далеко за пределами региона. Именно на эту категорию в нашем сельском хозяйстве приходится половина экспорта", – пояснил Артамонов. Он уточнил, что в сутки завод будет перерабатывать до 500 тонн сырья, выращенного в регионе. В числе конкурентных преимуществ завода инвестор называет производство экологически чистых и натуральных масел, а также гарантированную сырьевую базу на территории размещения предприятия, что позволит не зависеть от зарубежных ресурсов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950653374.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, пмэф