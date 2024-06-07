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В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным
В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным - РИА Новости, 07.06.2024
В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным
Впервые с начала паводка уровень воды в реке Иртыш на гидропосту города Тобольска Тюменской области за сутки остался неизменным, по данным на 6.00 мск пятницы... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:33
2024-06-07T08:33
2024-06-07T08:33
происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 7 июн - РИА Новости. Впервые с начала паводка уровень воды в реке Иртыш на гидропосту города Тобольска Тюменской области за сутки остался неизменным, по данным на 6.00 мск пятницы он составляет 781 сантиметр при критической отметке опасного явления в 853 сантиметра. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) пятницы, уровень реки на гидропосту в городе Тобольске – 781 сантиметр над нулем поста, изменение за сутки - ноль (критический уровень 853). В селах Уват и Демьянское, находящихся ниже по течению, подъем воды в реке продолжается, к утру уровень достиг 1171 и 968 сантиметров - плюс три и пять сантиметров (критические уровни 1285 и 1064 см) соответственно. Накануне губернатор Александр Моор рассказал РИА Новости, что Тюменская область прошла пик паводка, сейчас ведется оценка ущерба. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад, однако в Абатском районе уровень воды продолжает держаться выше отметки критического явления — на утро пятницы он составляет 1023 сантиметров (критический 960). Река Тобол прекратила прибывать на всей территории региона. По данным областного главка МЧС России, на четверг в Тюменской области оставались затопленными 435 жилых и 146 дачных домов, 2 861 приусадебный участок, 31 участок автодорог. Проведена дезинфекция 410 жилых домов и 502 приусадебных участков, освободившихся от воды. В пунктах временного размещения находились 122 человека, в том числе 53 ребенка.
https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943956854.html
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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным
Уровень воды в реке Иртыш в Тюменской области за сутки остался неизменным
ТЮМЕНЬ, 7 июн - РИА Новости. Впервые с начала паводка уровень воды в реке Иртыш на гидропосту города Тобольска Тюменской области за сутки остался неизменным, по данным на 6.00 мск пятницы он составляет 781 сантиметр при критической отметке опасного явления в 853 сантиметра.
Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) пятницы, уровень реки на гидропосту в городе Тобольске – 781 сантиметр над нулем поста, изменение за сутки - ноль (критический уровень 853). В селах Уват и Демьянское, находящихся ниже по течению, подъем воды в реке продолжается, к утру уровень достиг 1171 и 968 сантиметров - плюс три и пять сантиметров (критические уровни 1285 и 1064 см) соответственно.
Накануне губернатор Александр Моор рассказал РИА Новости, что Тюменская область прошла пик паводка, сейчас ведется оценка ущерба.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад, однако в Абатском районе уровень воды продолжает держаться выше отметки критического явления — на утро пятницы он составляет 1023 сантиметров (критический 960). Река Тобол прекратила прибывать на всей территории региона. По данным областного главка МЧС России, на четверг в Тюменской области оставались затопленными 435 жилых и 146 дачных домов, 2 861 приусадебный участок, 31 участок автодорог. Проведена дезинфекция 410 жилых домов и 502 приусадебных участков, освободившихся от воды. В пунктах временного размещения находились 122 человека, в том числе 53 ребенка.