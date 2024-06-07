https://ria.ru/20240607/zatoplenie-1951212007.html

В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным

В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным - РИА Новости, 07.06.2024

В Тобольске впервые с начала паводка уровень воды в реке остался неизменным

Впервые с начала паводка уровень воды в реке Иртыш на гидропосту города Тобольска Тюменской области за сутки остался неизменным, по данным на 6.00 мск пятницы... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:33

2024-06-07T08:33

2024-06-07T08:33

происшествия

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/02/1525990242_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_fb6b75f5bc90717081b404f74f916bd4.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 июн - РИА Новости. Впервые с начала паводка уровень воды в реке Иртыш на гидропосту города Тобольска Тюменской области за сутки остался неизменным, по данным на 6.00 мск пятницы он составляет 781 сантиметр при критической отметке опасного явления в 853 сантиметра. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) пятницы, уровень реки на гидропосту в городе Тобольске – 781 сантиметр над нулем поста, изменение за сутки - ноль (критический уровень 853). В селах Уват и Демьянское, находящихся ниже по течению, подъем воды в реке продолжается, к утру уровень достиг 1171 и 968 сантиметров - плюс три и пять сантиметров (критические уровни 1285 и 1064 см) соответственно. Накануне губернатор Александр Моор рассказал РИА Новости, что Тюменская область прошла пик паводка, сейчас ведется оценка ущерба. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад, однако в Абатском районе уровень воды продолжает держаться выше отметки критического явления — на утро пятницы он составляет 1023 сантиметров (критический 960). Река Тобол прекратила прибывать на всей территории региона. По данным областного главка МЧС России, на четверг в Тюменской области оставались затопленными 435 жилых и 146 дачных домов, 2 861 приусадебный участок, 31 участок автодорог. Проведена дезинфекция 410 жилых домов и 502 приусадебных участков, освободившихся от воды. В пунктах временного размещения находились 122 человека, в том числе 53 ребенка.

https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943956854.html

https://ria.ru/20240505/navodnenie-1943955867.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024