"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ
Huffington Post: Запад "присутствовал" на ПМЭФ только в выступлении Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
РИМ, 7 июн - РИА Новости. Итальянское издание Huffington Post озаглавило заметку о Петербургском форуме "Сильны и без вас", отметив, что Запад, прежде регулярно присутствовавший на международном мероприятии, теперь проявился на нем только в выступлении президента России Владимира Путина.
Сама тема "российского Давоса" в этом году, как отмечает онлайн-СМИ, стала политическим манифестом: "Формирование новых территорий роста как краеугольный камень полярного мира".
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"Присутствие Запада на Петербургском экономическом форуме проявляется лишь в выступлении Владимира Путина, целиком ориентированном на показатели российской экономики, которая растет, несмотря на тяжелые международные санкции, благодаря экономическим связям с Африкой, Азией и Латинской Америкой", - говорится в заметке итальянского издания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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