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"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:45 07.06.2024 (обновлено: 19:06 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/zapad-1951500014.html
"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ
"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ
Итальянское издание Huffington Post озаглавило заметку о Петербургском форуме "Сильны и без вас", отметив, что Запад, прежде регулярно присутствовавший на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:45
2024-06-07T19:06
пмэф-2024
россия
африка
азия
владимир путин
хаффингтон пост
давос
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РИМ, 7 июн - РИА Новости. Итальянское издание Huffington Post озаглавило заметку о Петербургском форуме "Сильны и без вас", отметив, что Запад, прежде регулярно присутствовавший на международном мероприятии, теперь проявился на нем только в выступлении президента России Владимира Путина. Сама тема "российского Давоса" в этом году, как отмечает онлайн-СМИ, стала политическим манифестом: "Формирование новых территорий роста как краеугольный камень полярного мира". "Присутствие Запада на Петербургском экономическом форуме проявляется лишь в выступлении Владимира Путина, целиком ориентированном на показатели российской экономики, которая растет, несмотря на тяжелые международные санкции, благодаря экономическим связям с Африкой, Азией и Латинской Америкой", - говорится в заметке итальянского издания. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, африка, азия, владимир путин, хаффингтон пост, давос
ПМЭФ-2024, Россия, Африка, Азия, Владимир Путин, Хаффингтон Пост, Давос
"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ

Huffington Post: Запад "присутствовал" на ПМЭФ только в выступлении Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
РИМ, 7 июн - РИА Новости. Итальянское издание Huffington Post озаглавило заметку о Петербургском форуме "Сильны и без вас", отметив, что Запад, прежде регулярно присутствовавший на международном мероприятии, теперь проявился на нем только в выступлении президента России Владимира Путина.
Сама тема "российского Давоса" в этом году, как отмечает онлайн-СМИ, стала политическим манифестом: "Формирование новых территорий роста как краеугольный камень полярного мира".
«
"Присутствие Запада на Петербургском экономическом форуме проявляется лишь в выступлении Владимира Путина, целиком ориентированном на показатели российской экономики, которая растет, несмотря на тяжелые международные санкции, благодаря экономическим связям с Африкой, Азией и Латинской Америкой", - говорится в заметке итальянского издания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2024РоссияАфрикаАзияВладимир ПутинХаффингтон ПостДавос
 
 
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