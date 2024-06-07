https://ria.ru/20240607/zapad-1951500014.html

"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ

"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

"Сильны и без вас". Западные СМИ отметили изменения в тематике ПМЭФ

Итальянское издание Huffington Post озаглавило заметку о Петербургском форуме "Сильны и без вас", отметив, что Запад, прежде регулярно присутствовавший на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:45

2024-06-07T18:45

2024-06-07T19:06

пмэф-2024

россия

африка

азия

владимир путин

хаффингтон пост

давос

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РИМ, 7 июн - РИА Новости. Итальянское издание Huffington Post озаглавило заметку о Петербургском форуме "Сильны и без вас", отметив, что Запад, прежде регулярно присутствовавший на международном мероприятии, теперь проявился на нем только в выступлении президента России Владимира Путина. Сама тема "российского Давоса" в этом году, как отмечает онлайн-СМИ, стала политическим манифестом: "Формирование новых территорий роста как краеугольный камень полярного мира". "Присутствие Запада на Петербургском экономическом форуме проявляется лишь в выступлении Владимира Путина, целиком ориентированном на показатели российской экономики, которая растет, несмотря на тяжелые международные санкции, благодаря экономическим связям с Африкой, Азией и Латинской Америкой", - говорится в заметке итальянского издания. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/forum-1951332232.html

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россия, африка, азия, владимир путин, хаффингтон пост, давос