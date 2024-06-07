https://ria.ru/20240607/zapad-1951407152.html
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер - РИА Новости, 07.06.2024
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер
Западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:59
2024-06-07T15:59
2024-06-07T15:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. При этом Риттер говорил о том, что все равно примет участи в ПМЭФ, поэтому он выступал по видеосвязи. "Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации", - сказал Риттер на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на полях ПМЭФ. Настоящую же реальность, в которой Россия не является врагом, Запад не может принять, считает он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ru/20240604/peskov-1950385540.html
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россия, сша, скотт риттер
ПМЭФ-2024, Россия, США, Скотт Риттер
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер
Риттер: западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США
изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию
на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. При этом Риттер говорил о том, что все равно примет участи в ПМЭФ, поэтому он выступал по видеосвязи.
"Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации", - сказал Риттер на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на полях ПМЭФ.
Настоящую же реальность, в которой Россия не является врагом, Запад не может принять, считает он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.