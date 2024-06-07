https://ria.ru/20240607/zapad-1951407152.html

Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер

Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер - РИА Новости, 07.06.2024

Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер

Западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:59

2024-06-07T15:59

2024-06-07T15:59

пмэф-2024

россия

сша

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc7976516b9f5bbae866a46aa2228dac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Западные правительства создают в СМИ восприятие России как врага, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. При этом Риттер говорил о том, что все равно примет участи в ПМЭФ, поэтому он выступал по видеосвязи. "Правительство США, европейские правительства действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации", - сказал Риттер на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?" на полях ПМЭФ. Настоящую же реальность, в которой Россия не является врагом, Запад не может принять, считает он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ru/20240604/peskov-1950385540.html

https://ria.ru/20240604/ritter-1950335696.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, скотт риттер