https://ria.ru/20240607/zapad-1951365913.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.06.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 11 атак, ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:47
2024-06-07T14:47
2024-06-07T14:57
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 11 атак, ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены 11 контратак подразделений украинских войск."ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 11 атак, ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены 11 контратак подразделений украинских войск.
"ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.