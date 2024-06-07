https://ria.ru/20240607/zapad-1951365913.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 07.06.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 11 атак, ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:47

2024-06-07T14:47

2024-06-07T14:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 11 атак, ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены 11 контратак подразделений украинских войск."ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240607/nato-1951330078.html

https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность