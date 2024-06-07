https://ria.ru/20240607/zapad-1951255906.html

Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан

Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан - РИА Новости, 07.06.2024

Запад готовится к непосредственному конфликту с Россией, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что нынешние шаги Запада - это подготовка к непосредственному конфликту с РФ, но ее военный и сырьевой запас -... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:41

в мире

россия

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что нынешние шаги Запада - это подготовка к непосредственному конфликту с РФ, но ее военный и сырьевой запас - крупнейший в мире. "Сейчас (на Западе - ред.) делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту. Самая непосредственная подготовка. Но Россия - это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер призвал "не дергать Россию за усы", потому что "на каждый западный шаг будет ответный шаг, и каждый западный шаг, провоцирующий ответный шаг, ведет за собой эскалацию войны".Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, венгрия, виктор орбан