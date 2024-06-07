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Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:57 07.06.2024 (обновлено: 19:11 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/zakharova-1951503598.html
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина - РИА Новости, 07.06.2024
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости риторику президента России Владимира Путина на ПМЭФ о ядерной теме четкой и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:57
2024-06-07T19:11
пмэф-2024
мария захарова
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости риторику президента России Владимира Путина на ПМЭФ о ядерной теме четкой и опирающейся не на фантазии, а на документы."Риторика президента была абсолютно четкой. Он обратил внимание на то, что у нас на эту тему (ядерная тематика - ред.) должно быть, наверное, меньше фантазий различного толка, тем более, каких-то совершенно оторванных от жизни, а больше нужно ссылаться на имеющийся документ, на ядерную доктрину", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что Путин обратил внимание на необходимость быть осторожными с этой темой.Кроме того, также разговаривая с журналистами о ее впечатлениях от речи российского лидера, Захарова назвала ценным для нее отмеченные Путиным кризис американской системы и необходимость стремления к многополярности.Ключевые заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html
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мария захарова, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Мария Захарова, Россия, Владимир Путин
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина

Захарова о ядерной тематике в речи Путина: риторика была абсолютно четкой

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости риторику президента России Владимира Путина на ПМЭФ о ядерной теме четкой и опирающейся не на фантазии, а на документы.
«
"Риторика президента была абсолютно четкой. Он обратил внимание на то, что у нас на эту тему (ядерная тематика - ред.) должно быть, наверное, меньше фантазий различного толка, тем более, каких-то совершенно оторванных от жизни, а больше нужно ссылаться на имеющийся документ, на ядерную доктрину", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Путин обратил внимание на необходимость быть осторожными с этой темой.
Кроме того, также разговаривая с журналистами о ее впечатлениях от речи российского лидера, Захарова назвала ценным для нее отмеченные Путиным кризис американской системы и необходимость стремления к многополярности.
Ключевые заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 17:49
 
ПМЭФ-2024Мария ЗахароваРоссияВладимир Путин
 
 
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