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Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина - РИА Новости, 07.06.2024
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости риторику президента России Владимира Путина на ПМЭФ о ядерной теме четкой и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:57
2024-06-07T18:57
2024-06-07T19:11
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мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в комментарии РИА Новости риторику президента России Владимира Путина на ПМЭФ о ядерной теме четкой и опирающейся не на фантазии, а на документы."Риторика президента была абсолютно четкой. Он обратил внимание на то, что у нас на эту тему (ядерная тематика - ред.) должно быть, наверное, меньше фантазий различного толка, тем более, каких-то совершенно оторванных от жизни, а больше нужно ссылаться на имеющийся документ, на ядерную доктрину", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что Путин обратил внимание на необходимость быть осторожными с этой темой.Кроме того, также разговаривая с журналистами о ее впечатлениях от речи российского лидера, Захарова назвала ценным для нее отмеченные Путиным кризис американской системы и необходимость стремления к многополярности.Ключевые заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html
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мария захарова, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Мария Захарова, Россия, Владимир Путин
Захарова прокомментировала ядерную тематику в речи Путина
Захарова о ядерной тематике в речи Путина: риторика была абсолютно четкой