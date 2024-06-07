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Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных данных
Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных данных - РИА Новости, 07.06.2024
Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных данных
Задержанному в Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности России, сообщила в пятницу журналистам руководитель... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:00
2024-06-07T10:00
2024-06-07T10:21
москва
россия
происшествия
франция
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Задержанному в Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности России, сообщила в пятницу журналистам руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее в четверг Следственный комитет России заявил, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности РФ. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье."В Москве гражданину Французской Республики предъявлено обвинение в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении гражданина Французской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части третьей статьи 330.1 УК РФ", - сказала она.В пятницу следствие будет просить перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения, добавили в СК.
https://radiosputnik.ru/20240513/fsb-1945523060.html
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москва, россия, происшествия, франция, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Франция, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанного в Москве гражданина Франции обвинили в сборе военных данных
СК: гражданин Франции обвиняется в сборе сведений о военной деятельности
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Задержанному в Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе сведений о военной деятельности России, сообщила в пятницу журналистам руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее в четверг Следственный комитет России заявил, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности РФ. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье.
"В Москве гражданину Французской Республики предъявлено обвинение в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении гражданина Французской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части третьей статьи 330.1 УК РФ", - сказала она.
В пятницу следствие будет просить перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения, добавили в СК.