https://ria.ru/20240607/yao-1951557638.html
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО - РИА Новости, 07.06.2024
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:48
2024-06-07T22:48
2024-06-07T22:48
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", - сообщил он агентству. По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу. В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/belyy-1951541155.html
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сша, россия, владимир путин
США, Россия, Владимир Путин
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
Белый дом: США всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
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"Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", - сообщил он агентству.
По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу.
В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.