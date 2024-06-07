https://ria.ru/20240607/yao-1951557638.html

В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО

В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО - РИА Новости, 07.06.2024

В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО

США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:48

2024-06-07T22:48

2024-06-07T22:48

сша

россия

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", - сообщил он агентству. По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу. В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/belyy-1951541155.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951481973.html

сша

россия

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сша, россия, владимир путин