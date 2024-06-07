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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vzryvy-1951405423.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 07.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал 5.ua. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:58
2024-06-07T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал 5.ua. Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в Полтавской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор. "Сообщают о взрывах в Полтавской области". - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

5.ua: в Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский / Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский /
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал 5.ua.
Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в Полтавской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор.
«
"Сообщают о взрывах в Полтавской области". - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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