https://ria.ru/20240607/vzryvy-1951405423.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 07.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал 5.ua. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:58

2024-06-07T15:58

2024-06-07T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтавской области на Украине на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал 5.ua. Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе в Полтавской области. Сигнал тревоги звучит до сих пор. "Сообщают о взрывах в Полтавской области". - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины