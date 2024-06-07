https://ria.ru/20240607/vybory-1951347386.html
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 07.06.2024
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона
Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:23
2024-06-07T14:23
2024-06-07T14:23
политика
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a41441e49540d348bb1d65349a82216.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании парламента. “В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, днем окончания срока, на который избран губернатор Ставропольского края, и днем голосования на выборах главы Ставрополья является второе воскресенье сентября текущего года (8 сентября - ред.), в котором истекает срок его полномочий”, – приводит слова председателя думы Ставрополья Николая Великданя пресс-служба краевого парламента. Предыдущие выборы губернатора Ставропольского края проводились в единый день голосования 8 сентября 2019 года. По результатам голосования, действующего главу региона Владимира Владимирова поддержали 79,65% избирателей, их явка составила 66,89%.
https://ria.ru/20240605/vybory-1950715803.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcaa45bdeb2bcf8f84b8a47ec38bd6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ставропольский край, владимир владимиров
Политика, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона
Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября