Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vybory-1951347386.html
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 07.06.2024
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона
Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:23
2024-06-07T14:23
политика
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a41441e49540d348bb1d65349a82216.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании парламента. “В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, днем окончания срока, на который избран губернатор Ставропольского края, и днем голосования на выборах главы Ставрополья является второе воскресенье сентября текущего года (8 сентября - ред.), в котором истекает срок его полномочий”, – приводит слова председателя думы Ставрополья Николая Великданя пресс-служба краевого парламента. Предыдущие выборы губернатора Ставропольского края проводились в единый день голосования 8 сентября 2019 года. По результатам голосования, действующего главу региона Владимира Владимирова поддержали 79,65% избирателей, их явка составила 66,89%.
https://ria.ru/20240605/vybory-1950715803.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcaa45bdeb2bcf8f84b8a47ec38bd6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, ставропольский край, владимир владимиров
Политика, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье назначили дату выборов главы региона

Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Ставрополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании парламента.
“В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, днем окончания срока, на который избран губернатор Ставропольского края, и днем голосования на выборах главы Ставрополья является второе воскресенье сентября текущего года (8 сентября - ред.), в котором истекает срок его полномочий”, – приводит слова председателя думы Ставрополья Николая Великданя пресс-служба краевого парламента.
Предыдущие выборы губернатора Ставропольского края проводились в единый день голосования 8 сентября 2019 года. По результатам голосования, действующего главу региона Владимира Владимирова поддержали 79,65% избирателей, их явка составила 66,89%.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Голосование на выборах губернатора Вологодской области продлится три дня
5 июня, 15:57
 
ПолитикаСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала