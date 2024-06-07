https://ria.ru/20240607/vybory-1951347386.html

На Ставрополье назначили дату выборов главы региона

На Ставрополье назначили дату выборов главы региона - РИА Новости, 07.06.2024

На Ставрополье назначили дату выборов главы региона

Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:23

2024-06-07T14:23

2024-06-07T14:23

политика

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 7 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут 8 сентября, соответствующее решение приняли в пятницу депутаты краевой думы на внеочередном заседании парламента. “В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, днем окончания срока, на который избран губернатор Ставропольского края, и днем голосования на выборах главы Ставрополья является второе воскресенье сентября текущего года (8 сентября - ред.), в котором истекает срок его полномочий”, – приводит слова председателя думы Ставрополья Николая Великданя пресс-служба краевого парламента. Предыдущие выборы губернатора Ставропольского края проводились в единый день голосования 8 сентября 2019 года. По результатам голосования, действующего главу региона Владимира Владимирова поддержали 79,65% избирателей, их явка составила 66,89%.

https://ria.ru/20240605/vybory-1950715803.html

ставропольский край

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политика, ставропольский край, владимир владимиров