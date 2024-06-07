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ВТБ: экономика РФ смогла адаптироваться к новым условиям

ВТБ: экономика РФ смогла адаптироваться к новым условиям - РИА Новости, 07.06.2024

ВТБ: экономика РФ смогла адаптироваться к новым условиям

Экономика России смогла успешно преодолеть период адаптации к новым сложившимся условиям и имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. О том, как... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:00

2024-06-07T09:00

2024-06-07T09:00

пмэф-2024

втб (банк)

россия

арктика

архангельск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

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Экономика России смогла успешно преодолеть период адаптации к новым сложившимся условиям и имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. О том, как экономика РФ переживает структурную трансформацию, какие отрасли экономики более всего требуют финансовой поддержки со стороны банков, технологическом суверенитете, а также какие соглашения были заключены на ПМЭФ, рассказал в интервью РИА Новости заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.- Валерий Васильевич, за последние два года экономика России переживает структурную трансформацию, которая будет продолжаться и на среднесрочном горизонте. Какие тенденции – на примере ваших клиентов - характерны для крупного бизнеса в этом плане?- Можно с уверенностью сказать, что экономика России смогла успешно преодолеть период адаптации к новым сложившимся условиям и имеет на сегодня все необходимые ресурсы, а также значительный потенциал для дальнейшего поступательного развития.Свидетельством этого являются темпы роста отраслей экономики. Например, машиностроительного комплекса (показатель плюс 21 процент к прошлому году), производства транспортных средств и оборудования (плюс 25,5 процента), обрабатывающей промышленности (плюс 7,5 процента).Банк ВТБ традиционно взаимодействует с крупнейшими национальными холдингами и госкорпорациями. Например, ГК "Ростех" (машиностроение, двигателестроение, транспортное машиностроение, добыча полезных ископаемых, радиоэлектроника). Рост выручки у корпорации составляет плюс 33 процента до 2,9 триллиона рублей. Также ГК "Росатом" (атомная энергетика, Арктика, Северный морской путь, драгоценные и редкие металлы, логистика, медицина) рост выручки плюс 38 процентов до 2,5 триллиона рублей. Компании показывают существенный подъем по всем основным показателям.Текущие объемы предоставленного Банком кредитного финансирования по ГК "Ростех" и ГК "Росатом" совокупно составляют более 700 миллиардов рублей. Полагаю, что в среднесрочной перспективе мы будем наблюдать дальнейший промышленный рост в этих отраслях, особенно в сегментах, способствующих обеспечению технологического суверенитета российской промышленности, локализации производства, импортозамещения, создания новых кооперационных и логистических цепочек.- Какие отрасли экономики вы назвали бы как наиболее требующие финансовой поддержки со стороны банковского сектора? И почему?- Одной из ключевых задач, поставленных руководством страны перед Банком, как я говорил ранее, является финансирование передовых, перспективных проектов в отраслях, обеспечивающих технологический суверенитет.Основным драйвером здесь являются предприятия базовых отраслей промышленности, таких как авиастроение, судостроение, двигателестроение, станкостроение, радиоэлектронная промышленность, микроэлектроника.Необходимо увеличивать собственное производство: гражданских судов (ОСК), самолетов (ОАК), двигателей (ОДК), автомобилей (КамАЗ, Автоваз). До 2037 года в России планируется строительство более 1700 отечественных судов гражданского флота, что потребует не менее 2 триллионов инвестиций, также планируется выпустить к 2030 году порядка 600 единиц авиационной техники с бюджетом в 1 триллион рублей. В том числе планируется повышать степень локализации и импортозамещения на отечественные компоненты и узлы для автомобилей, нужно снижать себестоимость без потери качества.Также следует наращивать финансирование проектов в энергетике. Например, развитие проектов "Росатома". Добыча и переработка полезных ископаемых, это проекты "Ростеха" – Тырныаузское, Михайловское, Тувинское месторождения с общим объемом финансирования порядка 150 миллиардов рублей. Необходимо создавать промышленные кластеры, новые транспортно-логистические коридоры, осваивать Арктические регионы, развивать территории субъектов РФ.Банк ВТБ имеет успешный опыт реализации крупнейших проектов по перечисленным направлениям. На сегодняшний день совокупный лимит принятого риска на данные отрасли превышает 1,7 триллиона рублей, объем кредитно-документарного портфеля уже приближается к отметке почти в один триллион рублей. Это безусловно показывает, что стратегия развития ВТБ неразрывно связана со стратегией развития экономики России.- В прошлом году в ходе ПМЭФ ВТБ и "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию Северного морского пути. Какие проекты в рамках этого соглашения уже финансируются и какие - в перспективе?- Развитие инфраструктуры Северного морского пути является ключевым этапом освоения Арктики и знаковым для развития страны в будущем. Это и создание портовой инфраструктуры, и строительство ледоколов для круглогодичной навигации, и создание объектов энергетики для регионов арктической зоны, и многое другое. Сегодня Севморпуть – это самый короткий морской путь из Европы в Азию, экономия времени по сравнению с Суэцким каналом – порядка 40 процентов. Арктика - это самая большая в мире льготная экономическая зона, где реализуется более 800 проектов, общий объем инвестиций приближается к 2 триллионам рублей. С учетом этого актуальность развития Севморпути трудно переоценить.Как вы знаете, ГК "Росатом" является главным оператором Севморпути, а ВТБ – надежным финансовым партнером госкорпорации в реализации проектов по его развитию. Россия на сегодня является единственной страной в мире, обладающей собственным атомным ледокольным флотом.В рамках заключенного с ГК "Росатом" соглашения при участии банка на Балтийском заводе строятся самые мощные в мире атомные ледоколы (СУАЛ – серийный универсальный атомный ледокол проекта "22220"). Заключено соглашение и предоставлено финансирование на цели строительства третьего и четвертого серийных ледоколов (общий объем 44 миллиарда рублей), в перспективе рассматривается вопрос о выделении средств на строительство пятого и шестого СУАЛов (объем 80 миллиардов рублей).- Какие новые соглашения по финансированию банком значимых для экономики крупных проектов вы заключили на ПМЭФ в этом году?- В рамках Петербургского форума было подписано Соглашение о предоставлении банком кредитной линии АО "Атомэнергопром" (АЭП) на сумму 50 миллиардов рублей. Атомэнергопром - пул-лидер ГК "Росатом", аккумулирующий основной объем финансовых средств и реализующий крупнейшие стратегические проекты Госкорпорации в атомной отрасли. Сегодня в этой сфере задействуются сотни предприятий кооперации и используются самые передовые технологии. Уже сложно найти сферу экономики, где не присутствуют интересы ГК "Росатом": ядерная медицина, логистика, Северный морской путь, производство литиевых батарей, квантовые технологии и прочее.Банк ВТБ активно участвует в реализации проектов "Росатома", связанных со строительством атомных станций, развитием инфраструктуры Севморпути, энергетическим обеспечением арктических и дальневосточных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С учетом предоставляемого АО "Атомэнергопром" финансирования общий объем средств, выделенных банком Госкорпорации, превысит 450 миллиардов рублей.Также заключено соглашение c Республикой Татарстан, которое предусматривает участие в реализации инвестиционных проектов на территории республики. Банк выступает ключевым финансовым партнером при реализации амбициозных проектов АО "ОЭЗ ППТ Алабуга", имеющих на сегодняшний день не только региональное, но и международное значение. С момента подписания первого кредитного соглашения в 2022 году в объеме 51 миллиард рублей мы осуществляем планомерную работу по поддержке развития промышленной территории, общий кредитный лимит заемщика вырос до 400 миллиардов рублей.В плане создания важного для страны транспортно-логистического узла, способствующего наращиванию промышленного и кадрового потенциала, инвестиционной и финансовой привлекательности региона, одним из знаковых проектов, реализуемых в настоящее время при участии банка является финансирование создания логистического комплекса им. Дэн Сяопина. Объекты инфраструктуры комплекса расположены на территории индустриального парка "Этилен-600". Промышленный старт логистического комплекса будет приурочен к проведению саммита "БРИКС-2024" в Казани, а объем предоставленных ВТБ средств - 56 миллиардов рублей. Проектная мощность нового терминала составит 100 тысяч контейнеров в год.Кроме того, мы продолжим дальнейшее финансирование строительства на территории индустриального парка "Этилен-600" комплекса по переработке нефтегазохимической продукции. Успешный опыт реализации совместных проектов с ОЭЗ "Алабуга" мы планируем тиражировать и на другие регионы нашей страны.- В Стратегии ВТБ 2024-2026 одно из направлений – развитие регионального бизнеса. Можете выделить знаковые проекты, которые реализуются или будут реализованы при вашей поддержке в регионах?- В рамках стратегии ВТБ ставит перед собой амбициозные цели как с точки зрения роста клиентской базы, так и повышения эффективности деятельности банка в регионах. Достигнутая на сегодня доля региональных сделок с клиентами базовых отраслей составляет уже свыше 90 процентов – это весомая цифра, наглядно показывающая значимость вклада региональной сети в клиентский бизнес. Прирост кредитного портфеля сети к уровню прошлого года превышает 60 процентов.При этом наибольший потенциал бизнеса сосредоточен прежде всего в филиалах в крупных промышленных центрах субъектов Федерации, где банком были реализованы ключевые проекты по развитию базовых отраслей.Из основных можно выделить проекты с филиалами в Нижнем Новгороде, Самаре в области атомной промышленности ("Росатом"), автомобилестроения (Автоваз), где текущий объем финансирования более 290 миллиардов рублей. Также инфраструктурные проекты в Татарстане с Особыми экономическими зонами, проекты с автогигантом КамАЗ. Здесь кредитный портфель по региону составляет свыше 131 миллиарда рублей. Проекты в Ярославской области, Уфе и Перми, где находятся центры компетенций по двигателестроению (ОДК), здесь текущий объем финансирования составляет порядка 90 миллиардов рублей.Кроме того, можно выделить Мурманск, Архангельск, где расположены важные транспортные узлы, это одни из основных в развитии Севморпути регионов. Кредитный портфель филиалов более 23 миллиардов рублей.В рамках наращивания присутствия в этих и других регионах банк уделяет и будет уделять повышенное внимание не только потребностям производства, но и активно участвовать в решении социальных вопросов.Например, при финансировании ВТБ реализуются социальные программы по удержанию на местах высококвалифицированных кадров. Среди них совместный жилищный проект с ПАО "ОДК - Сатурн" (город Рыбинск), разработанная корпоративная программа по обеспечению жильем сотрудников АО "ПО "Севмаш" (город Архангельск), запущенная на льготных условиях специальная ипотечная программа для сотрудников Группы ОСК. В ближайшее время планируется запуск совместной с банком жилищной программы "Стимул" для сотрудников Группы "КамАЗ".Отмечу, что к одному из знаковых и социально значимых проектов, финансируемых ВТБ на северных территориях, можно отнести находящееся на финальной стадии создание "Билибинского энергоцентра", обеспечивающего надежное тепло- и электроснабжение жителей Чукотского автономного округа, призванное повысить надежность и комфорт их пребывания в неблагоприятных климатических условиях.

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https://ria.ru/20240405/obuchenie-1938098485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб (банк), россия, арктика, архангельск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, пмэф, интервью, экономика