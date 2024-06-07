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ВСУ впервые применили ударный БПЛА дальнего действия в ДНР - РИА Новости, 07.06.2024
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17:59 07.06.2024 (обновлено: 18:06 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/vsu-1951481439.html
ВСУ впервые применили ударный БПЛА дальнего действия в ДНР
ВСУ впервые применили ударный БПЛА дальнего действия в ДНР - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ впервые применили ударный БПЛА дальнего действия в ДНР
Украинские военные впервые применили ударный БПЛА дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре ДНР при обстреле... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:59
2024-06-07T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
донецкая народная республика
макеевка
сша
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные впервые применили ударный БПЛА дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре ДНР при обстреле кондитерской фабрики в Макеевке, заявили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Противник впервые применил дрон самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре на территории Донецкой Народной Республики. При разрыве дрона были обнаружены соответствующие фрагменты", - рассказал агентству начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. Он отметил, что среди фрагментов были найдены не только системные платы, карбюратор двигателя, но и осколки с маркировкой, указывающей на производство США. "Это и система GPS навигации Global Navigation Satellite System. То есть, это производство Соединенных Штатов. Также карбюратор от дрона внутреннего сгорания, на котором есть маркировки и цифры, серия, номер партии. Также платы GPS навигации. То есть данная плата прошла контроль качества. Это значит, что вооруженные формирования Украины не стесняются применять зарубежные поставки вооружений по территории ДНР исключительно по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Переверзев. Также в ведомстве отметили, что в результате попадания беспилотника в здание кондитерской фабрики были повреждены фасад и перекрытие, обрушена кровля, также произошло возгорание. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 127 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 2 мирных жителя. Повреждения получили 8 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
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в мире, технологии, донецкая народная республика, макеевка, сша, сцкк, вооруженные силы украины, gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика, Макеевка, США, СЦКК, Вооруженные силы Украины, GPS
ВСУ впервые применили ударный БПЛА дальнего действия в ДНР

ВСУ применили ударный БПЛА дальнего действия по гражданской инфраструктуре в ДНР

© Фото : СЦКК в ДНРФрагмент системы навигации FPV-дрона самолетного типа
Фрагмент системы навигации FPV-дрона самолетного типа - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : СЦКК в ДНР
Фрагмент системы навигации FPV-дрона самолетного типа
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные впервые применили ударный БПЛА дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре ДНР при обстреле кондитерской фабрики в Макеевке, заявили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Противник впервые применил дрон самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания по гражданской инфраструктуре на территории Донецкой Народной Республики. При разрыве дрона были обнаружены соответствующие фрагменты", - рассказал агентству начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
Он отметил, что среди фрагментов были найдены не только системные платы, карбюратор двигателя, но и осколки с маркировкой, указывающей на производство США.
«
"Это и система GPS навигации Global Navigation Satellite System. То есть, это производство Соединенных Штатов. Также карбюратор от дрона внутреннего сгорания, на котором есть маркировки и цифры, серия, номер партии. Также платы GPS навигации. То есть данная плата прошла контроль качества. Это значит, что вооруженные формирования Украины не стесняются применять зарубежные поставки вооружений по территории ДНР исключительно по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Переверзев.
Также в ведомстве отметили, что в результате попадания беспилотника в здание кондитерской фабрики были повреждены фасад и перекрытие, обрушена кровля, также произошло возгорание.
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 127 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 2 мирных жителя. Повреждения получили 8 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСШАСЦККВооруженные силы УкраиныGPS
 
 
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