https://ria.ru/20240607/vsu-1951477433.html

В Киеве анонсировали новое "контрнаступление"

В Киеве анонсировали новое "контрнаступление" - РИА Новости, 07.06.2024

В Киеве анонсировали новое "контрнаступление"

ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:50

2024-06-07T17:50

2024-06-07T17:50

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киев

харьковская область

олег стариков

виталий ганчев

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Сейчас я вижу определенные разведпризнаки, сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ. Мы подвели на северное (Харьковское. — Прим. ред.) направление определенные резервы, от семи до десяти бригад", — заявил эксперт.По его мнению, западные государства специально разрешили наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и ЕС помогают Киеву сформировать "ударный воздушный комплекс", который будет включать в себя самолеты F-16, уточнил Стариков.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения постоянно атакуют российские позиции в регионе, но несут большие потери и отступают.Прошлогоднее контрнаступление ВСУ на запорожском направлении закончилось провалом и разгромом украинских войск. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября 2023 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20240607/ssha-1951410802.html

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киев

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в мире, россия, киев, харьковская область, олег стариков, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины