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В Киеве анонсировали новое "контрнаступление" - РИА Новости, 07.06.2024
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17:50 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vsu-1951477433.html
В Киеве анонсировали новое "контрнаступление"
В Киеве анонсировали новое "контрнаступление" - РИА Новости, 07.06.2024
В Киеве анонсировали новое "контрнаступление"
ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:50
2024-06-07T17:50
в мире
россия
киев
харьковская область
олег стариков
виталий ганчев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube."Сейчас я вижу определенные разведпризнаки, сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ. Мы подвели на северное (Харьковское. — Прим. ред.) направление определенные резервы, от семи до десяти бригад", — заявил эксперт.По его мнению, западные государства специально разрешили наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и ЕС помогают Киеву сформировать "ударный воздушный комплекс", который будет включать в себя самолеты F-16, уточнил Стариков.Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения постоянно атакуют российские позиции в регионе, но несут большие потери и отступают.Прошлогоднее контрнаступление ВСУ на запорожском направлении закончилось провалом и разгромом украинских войск. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября 2023 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20240607/ssha-1951410802.html
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в мире, россия, киев, харьковская область, олег стариков, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Киев, Харьковская область, Олег Стариков, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Киеве анонсировали новое "контрнаступление"

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о подготовке ВСУ контрнаступления с F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ готовятся к наступательным действиям на харьковском направлении, об этом говорят разведывательные данные, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
"Сейчас я вижу определенные разведпризнаки, сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ. Мы подвели на северное (Харьковское. — Прим. ред.) направление определенные резервы, от семи до десяти бригад", — заявил эксперт.
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По его мнению, западные государства специально разрешили наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого ВСУ наступления. Кроме того, США и ЕС помогают Киеву сформировать "ударный воздушный комплекс", который будет включать в себя самолеты F-16, уточнил Стариков.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские подразделения постоянно атакуют российские позиции в регионе, но несут большие потери и отступают.
Прошлогоднее контрнаступление ВСУ на запорожском направлении закончилось провалом и разгромом украинских войск. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября 2023 года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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В миреРоссияКиевХарьковская областьОлег СтариковВиталий ГанчевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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