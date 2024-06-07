https://ria.ru/20240607/vsu-1951287083.html

ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо

ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо

Основные силы украинских войск остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, противник не решается перебрасывать их под Харьков, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:15

2024-06-07T12:15

2024-06-07T12:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Основные силы украинских войск остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, противник не решается перебрасывать их под Харьков, рассказал РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "С Херсонского направления противник, понимая, что это направление считается для нас очень важным, и по сути они сейчас оккупировали территорию России на правобережье, они побаиваются снимать свои силы. Если снимают, то только какие-то там разведывательно-диверсионные направления, еще те, которые не имеют особого значения. Основная же часть группировки, стоящая на правом берегу, находится на месте. Это и десантные части, и морские десантные части, они продолжают оставаться на территории правобережья", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, фиксируется ли переброска сил противника под Харьков с херсонского направления. Несмотря на маскировку, информация о дислокации украинских войск на правом берегу Днепра все чаще становится известной благодаря оставшимся там местным жителям, которые все более враждебно относятся к их присутствию, добавил он. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html

https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины