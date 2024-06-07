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ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:15 07.06.2024 (обновлено: 12:20 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/vsu-1951287083.html
ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо
Основные силы украинских войск остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, противник не решается перебрасывать их под Харьков, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:15
2024-06-07T12:20
пмэф-2024
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Основные силы украинских войск остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, противник не решается перебрасывать их под Харьков, рассказал РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "С Херсонского направления противник, понимая, что это направление считается для нас очень важным, и по сути они сейчас оккупировали территорию России на правобережье, они побаиваются снимать свои силы. Если снимают, то только какие-то там разведывательно-диверсионные направления, еще те, которые не имеют особого значения. Основная же часть группировки, стоящая на правом берегу, находится на месте. Это и десантные части, и морские десантные части, они продолжают оставаться на территории правобережья", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, фиксируется ли переброска сил противника под Харьков с херсонского направления. Несмотря на маскировку, информация о дислокации украинских войск на правом берегу Днепра все чаще становится известной благодаря оставшимся там местным жителям, которые все более враждебно относятся к их присутствию, добавил он. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html
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безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: основные силы ВСУ остаются на правом берегу Днепра в районе Херсона

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Основные силы украинских войск остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, противник не решается перебрасывать их под Харьков, рассказал РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"С Херсонского направления противник, понимая, что это направление считается для нас очень важным, и по сути они сейчас оккупировали территорию России на правобережье, они побаиваются снимать свои силы. Если снимают, то только какие-то там разведывательно-диверсионные направления, еще те, которые не имеют особого значения. Основная же часть группировки, стоящая на правом берегу, находится на месте. Это и десантные части, и морские десантные части, они продолжают оставаться на территории правобережья", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, фиксируется ли переброска сил противника под Харьков с херсонского направления.
Херсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона
6 июня, 09:59
Несмотря на маскировку, информация о дислокации украинских войск на правом берегу Днепра все чаще становится известной благодаря оставшимся там местным жителям, которые все более враждебно относятся к их присутствию, добавил он.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Херсоне людей отлавливают как зверей, заявил Сальдо
23 мая, 03:06
 
ПМЭФ-2024БезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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