ВСУ не решаются перебрасывать силы из Херсонской области, заявил Сальдо
Сальдо: основные силы ВСУ остаются на правом берегу Днепра в районе Херсона
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Основные силы украинских войск остаются на правом берегу Днепра в Херсонской области, противник не решается перебрасывать их под Харьков, рассказал РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"С Херсонского направления противник, понимая, что это направление считается для нас очень важным, и по сути они сейчас оккупировали территорию России на правобережье, они побаиваются снимать свои силы. Если снимают, то только какие-то там разведывательно-диверсионные направления, еще те, которые не имеют особого значения. Основная же часть группировки, стоящая на правом берегу, находится на месте. Это и десантные части, и морские десантные части, они продолжают оставаться на территории правобережья", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, фиксируется ли переброска сил противника под Харьков с херсонского направления.
Несмотря на маскировку, информация о дислокации украинских войск на правом берегу Днепра все чаще становится известной благодаря оставшимся там местным жителям, которые все более враждебно относятся к их присутствию, добавил он.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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