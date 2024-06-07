https://ria.ru/20240607/vsu-1951269781.html

Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области

Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.06.2024

Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области

Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По информации от военнослужащих, никаких серьезных движений со стороны вооруженных формирования Украины сейчас не зафиксировано. Они постоянно контратакуют наши позиции, но с серьезными потерями они отступают", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

украина

харьковская область

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Кирилл Волков

украина, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины