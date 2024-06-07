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Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vsu-1951269781.html
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.06.2024
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области
Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:29
2024-06-07T11:29
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По информации от военнослужащих, никаких серьезных движений со стороны вооруженных формирования Украины сейчас не зафиксировано. Они постоянно контратакуют наши позиции, но с серьезными потерями они отступают", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
украина
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украина, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области

Ганчев: ВСУ постоянно контратакуют под Харьковом, но отступают, неся потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По информации от военнослужащих, никаких серьезных движений со стороны вооруженных формирования Украины сейчас не зафиксировано. Они постоянно контратакуют наши позиции, но с серьезными потерями они отступают", - сказал Ганчев.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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