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Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.06.2024
Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области
Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:29
2024-06-07T11:29
2024-06-07T11:29
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украина постоянно контратакует позиции ВС РФ в Харьковской области, но с серьезными потерями отступает, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "По информации от военнослужащих, никаких серьезных движений со стороны вооруженных формирования Украины сейчас не зафиксировано. Они постоянно контратакуют наши позиции, но с серьезными потерями они отступают", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ганчев рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области
Ганчев: ВСУ постоянно контратакуют под Харьковом, но отступают, неся потери