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Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ

Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководства АО "СУЭК" с губернатором Красноярского края Михаилом... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:44

2024-06-07T17:44

2024-06-07T17:44

пмэф-2024

жкх

красноярский край

красноярск

михаил котюков

сергей верещагин

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководства АО "СУЭК" с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, председателем правительства края Сергеем Верещагиным и первым замгубернатора региона Сергеем Пономаренко, сообщает пресс-служба компании. В ходе встречи стороны обсудили важность сотрудничества для социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни его жителей. Компания отметила ключевую роль взаимодействия бизнеса и власти в реализации проектов, направленных на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и улучшение экологической обстановки в регионе. СУЭК подтвердила намерение продолжать инвестировать в региональные проекты, способствующие устойчивому развитию и социальному благополучию. По словам Котюкова, которые приводит пресс-служба, партнерство с ведущими угольными и энергетическими компаниями, такими как СУЭК, является залогом успешного развития региона. Он подчеркнул важность совместных усилий в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблем экологии, в первую очередь – проекта "Чистый воздух", в обеспечении теплом и светом населения и промышленных потребителей региона. В настоящее время компания реализует в Красноярске комплексную экологическую программу по улучшению качества атмосферного воздуха, которая включает мероприятия по модернизации электростанций, замещение малых котельных, электрификацию отопления частного сектора и обновление теплосетей, развитие электротранспорта. Целью мероприятий является снижение выбросов "большой" энергетики в городе на 20%. Отмечается, что обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и наметили план совместных действий на ближайший период, который включает реализацию инвестиционных проектов в промышленности и социальной сфере, развитие инфраструктуры, экологические решения и поддержку местных сообществ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/suek-1951150585.html

https://ria.ru/20231114/suek-1909468998.html

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Алёна Пава

жкх, красноярский край, красноярск, михаил котюков, сергей верещагин, сибирская угольная энергетическая компания