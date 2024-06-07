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Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:44 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/vstrecha-1951472356.html
Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ
Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководства АО "СУЭК" с губернатором Красноярского края Михаилом... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:44
2024-06-07T17:44
пмэф-2024
жкх
красноярский край
красноярск
михаил котюков
сергей верещагин
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководства АО "СУЭК" с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, председателем правительства края Сергеем Верещагиным и первым замгубернатора региона Сергеем Пономаренко, сообщает пресс-служба компании. В ходе встречи стороны обсудили важность сотрудничества для социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни его жителей. Компания отметила ключевую роль взаимодействия бизнеса и власти в реализации проектов, направленных на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и улучшение экологической обстановки в регионе. СУЭК подтвердила намерение продолжать инвестировать в региональные проекты, способствующие устойчивому развитию и социальному благополучию. По словам Котюкова, которые приводит пресс-служба, партнерство с ведущими угольными и энергетическими компаниями, такими как СУЭК, является залогом успешного развития региона. Он подчеркнул важность совместных усилий в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблем экологии, в первую очередь – проекта "Чистый воздух", в обеспечении теплом и светом населения и промышленных потребителей региона. В настоящее время компания реализует в Красноярске комплексную экологическую программу по улучшению качества атмосферного воздуха, которая включает мероприятия по модернизации электростанций, замещение малых котельных, электрификацию отопления частного сектора и обновление теплосетей, развитие электротранспорта. Целью мероприятий является снижение выбросов "большой" энергетики в городе на 20%. Отмечается, что обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и наметили план совместных действий на ближайший период, который включает реализацию инвестиционных проектов в промышленности и социальной сфере, развитие инфраструктуры, экологические решения и поддержку местных сообществ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/suek-1951150585.html
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жкх, красноярский край, красноярск, михаил котюков, сергей верещагин, сибирская угольная энергетическая компания
ПМЭФ-2024, ЖКХ, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Сергей Верещагин, Сибирская угольная энергетическая компания

Руководители СУЭК провели встречу с губернатором Красноярского края на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд компании СУЭК
Стенд компании СУЭК - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча руководства АО "СУЭК" с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, председателем правительства края Сергеем Верещагиным и первым замгубернатора региона Сергеем Пономаренко, сообщает пресс-служба компании.
В ходе встречи стороны обсудили важность сотрудничества для социально-экономического развития региона и улучшения качества жизни его жителей.
Компания отметила ключевую роль взаимодействия бизнеса и власти в реализации проектов, направленных на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и улучшение экологической обстановки в регионе. СУЭК подтвердила намерение продолжать инвестировать в региональные проекты, способствующие устойчивому развитию и социальному благополучию.
По словам Котюкова, которые приводит пресс-служба, партнерство с ведущими угольными и энергетическими компаниями, такими как СУЭК, является залогом успешного развития региона. Он подчеркнул важность совместных усилий в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и решение проблем экологии, в первую очередь – проекта "Чистый воздух", в обеспечении теплом и светом населения и промышленных потребителей региона.
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В настоящее время компания реализует в Красноярске комплексную экологическую программу по улучшению качества атмосферного воздуха, которая включает мероприятия по модернизации электростанций, замещение малых котельных, электрификацию отопления частного сектора и обновление теплосетей, развитие электротранспорта. Целью мероприятий является снижение выбросов "большой" энергетики в городе на 20%.
Отмечается, что обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и наметили план совместных действий на ближайший период, который включает реализацию инвестиционных проектов в промышленности и социальной сфере, развитие инфраструктуры, экологические решения и поддержку местных сообществ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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