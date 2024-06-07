https://ria.ru/20240607/vstrecha-1951191492.html
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским - РИА Новости, 07.06.2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским
Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:34
2024-06-07T01:34
2024-06-07T02:34
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом.Как следует из официального графика американского лидера, Байден и Зеленский проведут встречу в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
https://ria.ru/20240602/bayden-1949986786.html
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франция, сша, в мире, нормандия, джо байден, владимир зеленский
Франция, США, В мире, Нормандия, Джо Байден, Владимир Зеленский
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским
Белый дом: Байден 7 июня встретится во Франции с Зеленским