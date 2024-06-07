https://ria.ru/20240607/vstrecha-1951191492.html

Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским - РИА Новости, 07.06.2024

Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T01:34

2024-06-07T01:34

2024-06-07T02:34

франция

сша

в мире

нормандия

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом.Как следует из официального графика американского лидера, Байден и Зеленский проведут встречу в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240602/bayden-1949986786.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951187936.html

франция

сша

нормандия

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франция, сша, в мире, нормандия, джо байден, владимир зеленский