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Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским - РИА Новости, 07.06.2024
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01:34 07.06.2024 (обновлено: 02:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/vstrecha-1951191492.html
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским - РИА Новости, 07.06.2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским
Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:34
2024-06-07T02:34
франция
сша
в мире
нормандия
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом.Как следует из официального графика американского лидера, Байден и Зеленский проведут встречу в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
https://ria.ru/20240602/bayden-1949986786.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951187936.html
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франция, сша, в мире, нормандия, джо байден, владимир зеленский
Франция, США, В мире, Нормандия, Джо Байден, Владимир Зеленский
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Белый дом: Байден 7 июня встретится во Франции с Зеленским

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу, 7 июня, встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый Дом.
Как следует из официального графика американского лидера, Байден и Зеленский проведут встречу в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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2 июня, 11:44
Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Россия при этом не была приглашена на празднование.
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ФранцияСШАВ миреНормандияДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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